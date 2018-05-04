Крупный теннисный турнир серии Masters, стартующий на будущей неделе в столице Испании, пропустит первая ракетка России Андрей Рублев. Соревнования на грунтовом покрытии, подводящие ко второму турниру Большого шлема в Париже, он пропустит из-за травмы спины.

Крупный теннисный турнир серии Masters, стартующий на будущей неделе в столице Испании, пропустит первая ракетка России Андрей Рублев. Соревнования на грунтовом покрытии, подводящие ко второму турниру "Большого шлема" в Париже, он пропустит из-за травмы спины.Медицинский штаб Рублева не рекомендовал теннисисту выступать в Мадриде: продолжающиеся проблемы с травмированной спиной могут не дать спортсмену продолжить сезон на грунте, если 20-летний москвич не возьмет небольшой тайм-аут. Андрей уже пропустил по этой же причине состязания в Барселоне.