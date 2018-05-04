Суд наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Его и еще двух человек обвиняют в растрате.

Суд наложил арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Также арестовано имущество советника генерального директора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина. Все они – фигуранты уголовного дела о растрате.О том, что имущество обвиняемых арестовано, сообщил представитель Следственного комитета в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых, передает "Интерфакс".СК просит оставить обвиняемых под домашним арестом до 7 августа. За этот срок планируется завершить расследование уголовного дела.Фигурантов обвиняют в растрате 6 миллионов рублей. Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 миллиона, однако весной следствие переквалифицировало статью. Все трое с октября прошлого года находятся под домашним арестом.Уголовное дело возбудили в сентябре 2017 года, оно связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Главного радиочастотного центра, подконтрольного Роскомнадзору. Никто из обвиняемых свою вину не признает.