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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-avtomobili-lada-vyshli-na-rynok-tunisa.html" target="_blank">Автомобили Lada вышли на рынок Туниса</a> - АвтоВАЗ продолжает расширять географию экспорта, в том числе - за счет арабских стран: в конце 2017 года российские Лады доехали до Иордании, а теперь открылись их продажи и в Тунисе. Правда, местным покупателям предложат только одну модель Lada - самую, пожалуй, известную.