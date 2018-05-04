Турецкий клуб Бешикташ не явился на доигровку полуфинального матча Кубка Турции против Фенербахче, который ранее был прерван из-за устроенных болельщиками беспорядков. Федерация обязала команды доиграть поединок при пустых трибунах, однако такое решение не устроило представителей Бешикташа.

Турецкий клуб "Бешикташ" не явился на доигровку полуфинального матча Кубка Турции против "Фенербахче", который ранее был прерван из-за устроенных болельщиками беспорядков. Федерация обязала команды доиграть поединок при пустых трибунах, однако такое решение не устроило представителей "Бешикташа".В связи с неявкой на доигровку, теперь в отношении стамбульского клуба будут применены жесткие санкции. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe, "Бешикташ" будет оштрафован на сумму 790 тысяч евро, а также в следующем сезоне может быть исключен из розыгрыша Кубка Турции."Фенербахче" же благодаря решению своего соперника получит автоматическую победу по сумме двух матчей и выйдет в финал турнира, где его соперником станет "Акхисар Беледиеспор". Во втором полуфинале им был повержен именитый "Галатасарай".Напомним, что инцидент произошел в ответном матче "Фенербахче" – "Бешикташ" на 57 минуте поединка. Фанаты "Фенера" начали забрасывать гостей различными предметами, а главному тренеру "орлов" Шенолу Гюнешу рассекли голову, после чего ему понадобилась срочная госпитализация, а арбитр матча принял решение прервать поединок.