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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-bespilotnikam-razreshat-ezdit-po-rossijskim-dorogam.html" target="_blank">Беспилотникам разрешат ездить по российским дорогам</a> - Минпромторг совместно с МВД, Росстандартом и рядом профильных компаний и агентств занимается разработкой документов, которые позволят легализовать испытания беспилотного транспорта на дорогах общего пользования в России. Пока что российские беспилотники испытываются только под контролем водителя.