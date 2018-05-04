Житель Тюмени выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей, а
в Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Житель Тюмени выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей, а
в Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Спортивный самолет упал в Оку в Нижегородской
области. Двое находившихся на борту живы. "16:50 поступило сообщение, что в
реку упал легкомоторный спортивный самолет. Около поселка Дачный в Дзержинске.
По предварительной информации, двое мужчин были спасены местными жителями.
Погибших и пострадавших нет", -цитирует собеседника в ГУ МЧС по региону
Из-за аномальной жары в Туле пришлось
прервать репетицию парада Победы. Около 40 юношей и девушек, в том числе
кадетов Суворовского училища почувствовали недомогание. Троих человек увезли в
больницу, сообщает Столбики термометров 2 мая достигали 30 градусов тепла.
Полиция Ростовской области проводит проверку
по сообщению об избиении 20-летнего студента Южного федерального университета до
состояния комы. Двое злоумышленников напали на него ночью у общежития в
переулке Днепровском. Медики диагностировали у парня множественные переломы,
также ему удалили селезенку и почку. По словам знакомых пострадавшего, молодой
человек стал жертвой ради наживы, передает
В Татарстане 33-летний житель Альметьевска совратил
56 детей. Его признали виновным в совершении действий против половой неприкосновенности
несовершеннолетних. Он создал две фейковых страницы в социальных сетях от лица
11-летней девочки и 14-летнего мальчика. С их помощью мужчина знакомился с
детьми в возрасте от 10 до 14 лет. Через интернет обвиняемый совершал в
отношении детей действия сексуального характера, уговаривая их снимать себя на
фото– и видеокамеру. После получения материалов, педофил угрожал
распространением фото и видео и требовал присылать ему новые записи или
встречаться с ним. Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает
Жителю
Тюмени достался счастливый лотерейный билет с выигрышем почти в 4,5 миллиона
рублей, передает Счастливчик получил
крупную сумму денег, купив лотерейный билет "Столото". Это рекордный выигрыш в лотерею среди
победителей областного центра на текущий год.
В Омске семья едва не
сгорела заживо в дачном доме. Пожар произошел ночью,
4 мая. Росгвардейцы возвращались с объезда территории оного из СНТ. Силовики
выехали на Окружную дорогу и увидели, как густой дым валит со стороны другого
дачного кооператива. Они вбежали в дом и обнаружили в нем двоих супругов,
которые только проснулись. Мужчина пытался спасти имущество, а женщина искала в
дыму документы, передает Как оказалось, погорельцы не знали, как вызвать пожарных с
сотового телефона. МЧС на место случившегося вызвал один из силовиков. Дом
сгорел полностью. По предварительной версии, возгорание возникло из-за
нарушений при эксплуатации печи.
Ювелирные украшения на 95 тысяч рублей украл у 43-летней
ижевчанки друг ее сына. За них он
выручил в ломбарде чуть больше 40 тысяч рублей, сообщает
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. "Кража, совершенная в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения
свободы.
Водитель ВАЗа сбил
мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле, пишет
По информации отдела пропаганды
ГИБДД, местный житель переходил дорогу со стороны улицы Окунева в сторону
улицы Юности. В результате ДТП пострадавший
пешеход был госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма. Автомобиль
получил механические повреждения. Водитель ранее неоднократно
привлекался к административной ответственности.
В центре Волгограда сын-алкоголик зарезал пожилую
мать, передает Трагические события случились в одной из квартир дома по
ул. Коммунистическая. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын решили устроить
застолье с большим количеством спиртного. Допились они до того, что стали
скандалить и предъявлять друг другу взаимные претензии. Внезапно мужчина
выхватил складной нож и нанес женщине травмы, несовместимые с жизнью. Убийца
покинул квартиру, но был по горячим следам задержан сотрудниками отдела полиции
№4 и передан следователям. По словам следователей, о содеянном он сильно
сожалеет.
В Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве
с кредитованием, сообщает Выяснилось, что 38-летний учредитель и директор
организации по микрофинансированию населения завладел земельным участком уфимки
под предлогом обеспечения возврата долга, нанеся ущерб в 560 тысяч рублей. Об
этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, в котором из-за
злоумышленников 14 граждан потеряли более 76 миллионов рублей.
В Уфе местный житель попался при передаче
наркотиков в СИЗО. В феврале этого года мужчина купил наркотики, поместил их в
тапочки и принес в следственный изолятор для передачи арестованному
другу. При попытке передачи запрещенного вещества он был
задержан. Обвиняемый признал свою вину, пишет