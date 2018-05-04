Житель Тюмени выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей, а в Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Житель Тюмени выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей, ав Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Спортивный самолет упал в Оку в Нижегородскойобласти. Двое находившихся на борту живы. "16:50 поступило сообщение, что вреку упал легкомоторный спортивный самолет. Около поселка Дачный в Дзержинске.По предварительной информации, двое мужчин были спасены местными жителями.Погибших и пострадавших нет", -цитирует собеседника в ГУ МЧС по регионуИз-за аномальной жары в Туле пришлосьпрервать репетицию парада Победы. Около 40 юношей и девушек, в том числекадетов Суворовского училища почувствовали недомогание. Троих человек увезли вбольницу, сообщает Столбики термометров 2 мая достигали 30 градусов тепла.Полиция Ростовской области проводит проверкупо сообщению об избиении 20-летнего студента Южного федерального университета досостояния комы. Двое злоумышленников напали на него ночью у общежития впереулке Днепровском. Медики диагностировали у парня множественные переломы,также ему удалили селезенку и почку. По словам знакомых пострадавшего, молодойчеловек стал жертвой ради наживы, передаетВ Татарстане 33-летний житель Альметьевска совратил56 детей. Его признали виновным в совершении действий против половой неприкосновенностинесовершеннолетних. Он создал две фейковых страницы в социальных сетях от лица11-летней девочки и 14-летнего мальчика. С их помощью мужчина знакомился сдетьми в возрасте от 10 до 14 лет. Через интернет обвиняемый совершал вотношении детей действия сексуального характера, уговаривая их снимать себя нафото– и видеокамеру. После получения материалов, педофил угрожалраспространением фото и видео и требовал присылать ему новые записи иливстречаться с ним. Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы сотбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщаетЖителюТюмени достался счастливый лотерейный билет с выигрышем почти в 4,5 миллионарублей, передает Счастливчик получилкрупную сумму денег, купив лотерейный билет "Столото". Это рекордный выигрыш в лотерею средипобедителей областного центра на текущий год.В Омске семья едва несгорела заживо в дачном доме. Пожар произошел ночью,4 мая. Росгвардейцы возвращались с объезда территории оного из СНТ. Силовикивыехали на Окружную дорогу и увидели, как густой дым валит со стороны другогодачного кооператива. Они вбежали в дом и обнаружили в нем двоих супругов,которые только проснулись. Мужчина пытался спасти имущество, а женщина искала вдыму документы, передает Как оказалось, погорельцы не знали, как вызвать пожарных ссотового телефона. МЧС на место случившегося вызвал один из силовиков. Домсгорел полностью. По предварительной версии, возгорание возникло из-занарушений при эксплуатации печи.Ювелирные украшения на 95 тысяч рублей украл у 43-летнейижевчанки друг ее сына. За них онвыручил в ломбарде чуть больше 40 тысяч рублей, сообщаетСледственный отдел возбудил уголовное дело по ст. "Кража, совершенная в крупном размере". В отношении подозреваемого избранамера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишениясвободы.Водитель ВАЗа сбилмужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле, пишетПо информации отдела пропагандыГИБДД, местный житель переходил дорогу со стороны улицы Окунева в сторонуулицы Юности. В результате ДТП пострадавшийпешеход был госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма. Автомобильполучил механические повреждения. Водитель ранее неоднократнопривлекался к административной ответственности.В центре Волгограда сын-алкоголик зарезал пожилуюмать, передает Трагические события случились в одной из квартир дома поул. Коммунистическая. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын решили устроитьзастолье с большим количеством спиртного. Допились они до того, что сталискандалить и предъявлять друг другу взаимные претензии. Внезапно мужчинавыхватил складной нож и нанес женщине травмы, несовместимые с жизнью. Убийцапокинул квартиру, но был по горячим следам задержан сотрудниками отдела полиции№4 и передан следователям. По словам следователей, о содеянном он сильносожалеет.В Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничествес кредитованием, сообщает Выяснилось, что 38-летний учредитель и директорорганизации по микрофинансированию населения завладел земельным участком уфимкипод предлогом обеспечения возврата долга, нанеся ущерб в 560 тысяч рублей. Обэтом стало известно в ходе расследования уголовного дела, в котором из-зазлоумышленников 14 граждан потеряли более 76 миллионов рублей.В Уфе местный житель попался при передаченаркотиков в СИЗО. В феврале этого года мужчина купил наркотики, поместил их втапочки и принес в следственный изолятор для передачи арестованномудругу. При попытке передачи запрещенного вещества он былзадержан. Обвиняемый признал свою вину, пишет