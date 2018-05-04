В России могут разработать и запустить белый VPN для борьбы со случайными блокировками ресурсов из-за Telegram. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что основная задача — не допустить попадания в этот список противоправных ресурсов.

В России могут запустить "белый" VPN для борьбы со случайными блокировками ресурсов из-за Telegram.Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко по итогам совещания с интернет-бизнесом сообщил, что соответствующее программное решение на базе протокола OpenVPN может быть разработано после майских праздников."Берется OpenVPN — это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из "белого списка". Задача при этом — удостовериться в том, что "белый список" достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно", — пояснил Клименко.Разработкой софта займутся специалисты на рынке хостинга. Они же будут отвечать за модерацию и проверку сведений о ресурсах. Основная задача — не допустить попадания в белый список противоправных ресурсов, сообщает "Интерфакс". Работать список будет работать по механизму, схожему с блокировкой противоправных ресурсов, но в обратном порядке.В свою очередь заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения по защите добросовестных ресурсов от случайных блокировок. Он подчеркнул, что Роскомнадзор "всегда открыт для диалога".В середине апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за его отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений. Также Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. Из-за этого оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". 30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против действий Роскомнадзора. На него пришли более 7 тысяч человек.