В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. В весовой категории до 76 килограммов российская спортсменка Екатерина Букина завоевала серебряную медаль. В финальной схватке россиянка уступила турецкой сопернице Ясемин Адар.

В российском Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. В весовой категории до 76 килограммов российская спортсменка Екатерина Букина завоевала серебряную медаль. В финальной схватке россиянка уступила турецкой сопернице Ясемин Адар со счетом 2:8.Бронзовыми призерами континентального первенства стали Сабира Алиева из Азербайджана и Василиса Марзалюк из Белоруссии.Напомним, ранее российские спортсменки стали обладательницами трех бронзовых и одной золотой медали.