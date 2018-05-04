Василий Кошечкин с первых минут займет место в воротах сборной России в стартовом матче россиян на чемпионате мира по хоккею. Российская команда 4 мая встретится со сборной Франции.

Василий Кошечкин с первых минут займет место в воротах сборной России в стартовом матче россиян на чемпионате мира по хоккею. Российская команда 4 мая встретится со сборной Франции.Ранее тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов заявил, что Кошечкин будет основным голкипером команды турнире. Сейчас помимо Кошечкина на чемпионат мира заявлен вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестеркин. Кроме того, в расположении команды находится Илья Сорокин из ЦСКА.В пятницу, 4 мая, также стало известно, что тренерский штаб сборной во главе с Ильей Воробьевым принял решение дозаявить четыре игроков. Ими стали нападающие Максим Шалунов, Илья Михеев и защитники Егор Яковлев, Никита Трямкин. Сообщает РИА Новости. На данный момент в заявке сборной России остаются четыре свободных места. Вне заявки на турнир остаются Сорокин, защитник Алексей Береглазов, а также форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев, Никита Сошников.