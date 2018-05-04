Доза отравляющего вещества в 50-100 граммов убила бы
половину Лондона. Эксперты считают, что данные Организации по запрещению
химического оружия не соответствуют действительности. Предложенную ОЗХО версию
они считают абсурдной.
Доза отравляющего вещества в 50-100 граммов убила бы
половину Лондона. Эксперты считают, что данные Организации по запрещению
химического оружия не соответствуют действительности. Предложенную ОЗХО версию
они считают абсурдной.
Одного грамма "Новичка" – яда, которым, якобы,
отравили Скрипалей – достаточно, чтобы отравить 50 тысяч человек. Что же
касается такого количества отравляющего вещества, которое назвали в ОЗХО, то
оно опустошило бы британскую столицу, уверен военный эксперт Игорь Никулин.
"Никаких шансов выжить у пострадавших бы не было.
Поэтому эта версия абсурдная и нереальная, либо использовалось другое вещество
нелетального действия. Например, тот же самый BZ, о котором говорили
швейцарские химики. Я думаю, что это более реальная ситуация", – заявил
Никулин.
Американское издание The New York Times ранее опубликовало
интервью с главой ОЗХО. Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов
нервно-паралитического яда "Новичок" в жидком виде. Он подчеркнул,
что такая доза превышает норму производства вещества в исследовательских целях
– то есть, его изготовили для применения в качестве химоружия.
Скрипалей отравили 4 марта в Солсбери. Экс-сотрудника ГРУ и
его дочь доставили в больницу в состоянии комы. В апреле Юлию Скрипаль выписали,
ее отец до сих пор находится в больнице. Однако никого из Скрипалей после
отравления не видели, они не выступили с публичными заявлениями.
Военный эксперт отметил, что жизнь Скрипалей после
применения "Новичка" удалось бы сохранить лишь в том случае, если бы
немедленно – в течение одной минуты – был бы введе антидот. При этом, чтобы
сразу не наступила смерть, применить должны были доли микрограмма яда.
Еще одним подтверждением того, что все "дело Скрипалей"
– фальсификация, является информация о том, что в крови пострадавших якобы
обнаружили 100%-ый "Новичок". Яд после применения должен был вступить
в реакцию и разложитьсся, получились бы метаболиты. Раз их нет – отравляющее
вещество добавили в кровь позднее, – заключил Никулин в эфире .