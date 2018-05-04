Доза отравляющего вещества в 50-100 граммов убила бы половину Лондона. Эксперты считают, что данные Организации по запрещению химического оружия не соответствуют действительности. Предложенную ОЗХО версию они считают абсурдной.

Доза отравляющего вещества в 50-100 граммов убила быполовину Лондона. Эксперты считают, что данные Организации по запрещениюхимического оружия не соответствуют действительности. Предложенную ОЗХО версиюони считают абсурдной.Одного грамма "Новичка" – яда, которым, якобы,отравили Скрипалей – достаточно, чтобы отравить 50 тысяч человек. Что жекасается такого количества отравляющего вещества, которое назвали в ОЗХО, тооно опустошило бы британскую столицу, уверен военный эксперт Игорь Никулин."Никаких шансов выжить у пострадавших бы не было.Поэтому эта версия абсурдная и нереальная, либо использовалось другое веществонелетального действия. Например, тот же самый BZ, о котором говорилишвейцарские химики. Я думаю, что это более реальная ситуация", – заявилНикулин.Американское издание The New York Times ранее опубликовалоинтервью с главой ОЗХО. Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления экс-полковникаГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммовнервно-паралитического яда "Новичок" в жидком виде. Он подчеркнул,что такая доза превышает норму производства вещества в исследовательских целях– то есть, его изготовили для применения в качестве химоружия.Скрипалей отравили 4 марта в Солсбери. Экс-сотрудника ГРУ иего дочь доставили в больницу в состоянии комы. В апреле Юлию Скрипаль выписали,ее отец до сих пор находится в больнице. Однако никого из Скрипалей послеотравления не видели, они не выступили с публичными заявлениями.Военный эксперт отметил, что жизнь Скрипалей послеприменения "Новичка" удалось бы сохранить лишь в том случае, если бынемедленно – в течение одной минуты – был бы введе антидот. При этом, чтобысразу не наступила смерть, применить должны были доли микрограмма яда.Еще одним подтверждением того, что все "дело Скрипалей"– фальсификация, является информация о том, что в крови пострадавших якобыобнаружили 100%-ый "Новичок". Яд после применения должен был вступитьв реакцию и разложитьсся, получились бы метаболиты. Раз их нет – отравляющеевещество добавили в кровь позднее, – заключил Никулин в эфире .