Серджио Маркионне прокомментировал для прессы ход дискуссии с новыми владельцами чемпионата мира Формула-1 из компании Liberty по вопросам изменения технического регламента гонок. Президент команды Ferrari продолжает угрожать уходом конюшни из турнира.

Серджио Маркионне прокомментировал для прессы ход дискуссии с новыми владельцами чемпионата мира "Формула-1" из компании Liberty по вопросам изменения технического регламента гонок. Президент команды Ferrari продолжает угрожать уходом "конюшни" из турнира.В целом синьор Маркионне "воодушевлен" тем, как проходят переговоры о будущем "Ф-1", сообщает Спортс.Ru. Однако глава Ferrari вновь предупредил, что если планы по реструктуризации чемпионата мира не устроят Скудерию, компания уйдет из гонок. Итальянец дал понять, что самым спорным моментом в обсуждении нового регламента является введение стандартизированных деталей и упрощение конструкции двигателей."Меня воодушевляет отношение Liberty с точки зрения масштабов планируемых ими изменений в 2021 году. Наверное, самое главное – признание того, что правила должны отражать характер этого вида спорта. Но мы не можем в действительности бросить развитие двигателей только ради привлечения новых участников", — сказал Маркионне."Для нас важно, чтобы не затрагивались основы технического развития силовых установок – именно они позволяют Ferrari существовать. Думаю, необходимо продолжать работать с Liberty и Международной федерацией автоспорта для того, чтобы добиться разумного компромисса. Если же не получится, то, как я говорил ранее, мы просто уйдем", — заключил глава Ferrari.