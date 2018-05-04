Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших дней. Не пропустите самое вкусное!

Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших дней. Не пропустите самое "вкусное"!4 мая, пятницаВ пространстве Space дизайн-завода "Флакон" пройдет первый благотворительный фестиваль в поддержку социального хип-хопа "Соцхипхопфест 2018". Задача мероприятия – представить хип-хоп культуру с точки зрения науки, образования и социально полезной деятельности. Хедлайнер события – художник Carlos Mare139 Rodriguez из Нью-Йорка. Ожидается выступление детей из благотворительного проекта #хипхопсоцликбез, организованного "Hip Hop Союзом" совместно с ГБУ Центр поддержки семьи и детства "Планета Семьи", контест по брейк-дансу, скетч-баттл и граффити джем и многое другое.5 мая, субботаВ СК "Олимпийский" пройдет бойцовский турнир "ACB 86". Событие подобного масштаба проходило в России более 7 лет при участии легендарного Федора Емельяненко. На этот раз анонсированы два главных поединка Марат Балаев против Юсуфа Раисова и Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устармагомеда Гаджидаудова. Всего зрители увидят тринадцать поединков, среди которых четыре титульных противостояния.5 и 6 мая в Государственном Кремлевском Дворце пройдут мероприятия, посвященные празднику Великой Победы. В субботу состоится гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!", который станет своеобразным творческим предисловием к проведению шествия "Бессмертного полка" 9 мая. В концертной программе примут участие: Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Юрий Антонов, Николай Басков, Валерия, Олег Газманов, Лев Лещенко, Александр Маршал, Государственный академический хор им. Пятницкого и другие. А на следующий день состоится концерт "Будем жить!", в котором также примут участие легенды отечественной эстрады.5 и 6 мая в Adrenaline Stadium будет продолжать работу Московский Фестиваль Татуировки, который проводят создатели легендарного Санкт-Петербургского Фестиваля Татуировки. Это старейший российский тату фестиваль, проводимый с 2002 года. Он каждый год объединяет татуировщиков, татуированных и тех, кому близок дух тату-культуры. Здесь встречаются имена с мировым именем и те, только познающие искусство создание тату, те, кто расписал себе все тело, и те, кто только выбирает мастера для нанесения самого первого изображения.6 мая, воскресеньеВ Перовском парке пройдет спортивный праздник "Веселые старты". Сторонники здорового образа жизни смогут узнать о спортивных традициях предвоенной эпохи, попытаться сдать нормативы ГТО. Желающие смогут поучаствовать в "Веселых стартах", попрыгать через обручи или сразиться в беге в мешке. Дети и подростки смогут поиграть в мини-футбол. А на летней сцене пройдут концерты артистов и музыкантов. Вход свободный.7 мая, понедельникВ театре "Школа современной пьесы" покажут постановку "Записки нетрезвого человека". Как говорят создатели, это диалог в метафизической парадной, между прошлым и будущем, в ненастоящем настоящем. Это ирония и грусть о знакомых до боли и до детских ознобов истинах, диалоги умудренных жизнью людей о прошлом, настоящем и будущем. О глобальностях ичастностях, крупных мазках истории и крошечных бытовых нюансах, делающие русского человека русским, с его большой медвежьей душой, глядящей на мир глазами ребенка.8 мая, вторникВ Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Даешь Шекспира!". Ночью обитатели подземного перехода воплотят в жизнь нетленную фразу классика: "Весь мир – театр, а люди в нем – актеры!". Даже бомжи превратятся в героев пьесы Шекспира "Два веронца". В этой комедии переплелась речь улиц, высокий шекспировский слог и истории одиночества и любви.9 мая, среда9 мая столица будет праздновать День Победы. Сначала состоится традиционный Парад Победы на Красной площади, затем пройдет акция "Бессмертный полк". А вечером отгремит праздничный салют. В этот день в разных местах города пройдет множество других праздничных мероприятий. Полный список и расписание вы можете посмотреть на официальном сайте мэра Москвы (https://www.mos.ru/news/item/23815073/).В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Сын полка" по знаменитому произведению Валентина Катаева. Мальчик, который в войну потерял всех своих родных, обрел вторую семью в полку разведчиков. Зрители увидят трогательные и драматические взаимоотношения героя Вани с капитаном Енакиевым и суровым ефрейтором Биденко. Фоном станет музыка Александра Флярковского, созвучная песням военных лет. В финале на экране транслируются кадры праздничного парада на Красной площади 1945 года, которые чередуются с кадрами, запечатлевшими сегодняшние лица ветеранов Великой Отечественной войны.В "Yota Arena" выступит проект вокалиста Маркуса Мейна "M.I.N.E". Голос Маркуса знаком любителям электроники восьмидесятых по песням "The Great Commandment", "Love is a Shield" и многим другим, а в роли концертных музыкантов выступает состав немецкой группы Camouflage. В программе – новын песни и проверенные временем хиты Camouflage. Специальный гость – Дэниэль Майер с лайв-сетом проекта DSTR.10 мая, четвергВ "ГлавClub Green Concert" выступит группа "Монгол Шуудан", которая отметит 25-летие альбома "Собачья чушь". Коллектив наиболее известен песней "Москва" на стихи Сергея Есенина. Первый концерт состоялся в далеком 1989 году, а сейчас в активе у музыкантов уже четырнадцать альбомов, крайняя – "Инстинкт агрессивности". Поклонникам стоит ожидать как светлой ностальгии, так и относительно свежий материал.В кино выходит приключенческая комедия "Такси 5". Неуклюжий экс-комиссар Жибер, ставший мэром Марселя, поручает Сильвану Маро изловить банду итальянцев, промышляющих на автомобилях Ferrari. Бывалый Маро объединяет усилия с племянником Даниэля, героя предыдущих частей франшизы. Ему-то и досталось то самое такси.