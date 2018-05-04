Управление ГИБДД Москвы совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы провели совместную акцию, в ходе которой напомнили пешеходам о правилах перехода дороги.

Управление ГИБДД Москвы совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы провели совместную акцию, в ходе которой напомнили пешеходам о правилах перехода дороги.С целью проведения акции были проанализированы наиболее аварийные пешеходные переходы. Перед выходом более, чем на 14 пешеходных переходов на тротуарах были нанесены предупреждающие надписи, такие как «Возьмите ребёнка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».Кроме того, в ходе профилактического мероприятия взрослым и детям были вручены более тысячи листовок с основными правилами перехода дороги.«Здоровье и жизнь – это самое ценное в мире. И для того, чтобы их сохранить, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Сегодня мы совместно с Правительством Москвы провели социальную акцию для того, чтобы привлечь внимание пешеходов к безопасности и соблюдению Правил дорожного движения. Пропаганда – важная составляющая нашей совместной работы», - сказал заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Евгений Ефремов.Прохожие с удовольствием приняли участие в акции и поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за проводимую работу в области безопасности дорожного движения.«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению аварийности в городе. Строим светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Уже сейчас наступила тёплая погода, все больше пешеходов с каждым днём появляется на улицах. И я надеюсь, что эти надписи привлекут внимание пешеходов и заставят их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги», - отметил руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев.