В случае внесения президентом кандидатуры на пост председателя правительства России 7 мая, нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий вопрос на ближайшем заседании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае внесения президентом кандидатуры на пост председателяправительства России 7 мая, нижняя палата парламента рассмотрит соответствующийвопрос на ближайшем заседании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По словам законодателя, в настоящий момент в нижней палатепрорабатываются все возможные варианты и сценарии внесения президентомкандидатуры на пост главы кабмина. "Исходя из норм Конституции исложившейся практики", – сказал Володин.Спикер отметил, что глава государства, возможно, представиткандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации – 7 мая. Он подчеркнул,что законодатели уже определились с порядком работы: комитет нижней палаты поконтролю и регламенту подготовит и внесет на Совет Госдумы, который состоится в15 часов 7 мая, процедуру рассмотрения предложения о новом главе кабмина.Парламентарии обсудят этот вопрос на пленарном заседании.Однако до этого на Охотном Ряду пройдут консультации фракцийнижней палаты с кандидатом на должность председателя правительства. По словамВолодина, предварительно, в 16:00 7 мая состоится встреча с "ЕдинойРоссией", спустя два часа в тот же день – с ЛДПР. "А 8 мая пройдутвстречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" – в 10-00 и 12-00соответственно. Заседание Госдумы в этом случае начнется в 15-00 8 мая", -уточнил спикер.Согласно Конституции России, правительство должно сложитьсвои полномочия после инаугурации главы государства. Затем начнется процедураформирования нового состава кабинета министров. Председатель правительстваназначается президентом с согласия Госдумы.Предложения о кандидатуре руководителя кабмина главагосударства вносит в нижнюю палату парламента не позднее двухнедельного срока смомента вступления в должность. Госдума по закону должна рассмотреть представленнуюкандидатуру в течение недели со дня внесения предложения.Нынешний председатель правительства Дмитрий Медведевзанимает эту должность с 8 мая 2012 года.