В случае внесения президентом кандидатуры на пост председателя
правительства России 7 мая, нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий
вопрос на ближайшем заседании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В случае внесения президентом кандидатуры на пост председателя
правительства России 7 мая, нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий
вопрос на ближайшем заседании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам законодателя, в настоящий момент в нижней палате
прорабатываются все возможные варианты и сценарии внесения президентом
кандидатуры на пост главы кабмина. "Исходя из норм Конституции и
сложившейся практики", – сказал Володин.
Спикер отметил, что глава государства, возможно, представит
кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации – 7 мая. Он подчеркнул,
что законодатели уже определились с порядком работы: комитет нижней палаты по
контролю и регламенту подготовит и внесет на Совет Госдумы, который состоится в
15 часов 7 мая, процедуру рассмотрения предложения о новом главе кабмина.
Парламентарии обсудят этот вопрос на пленарном заседании.
Однако до этого на Охотном Ряду пройдут консультации фракций
нижней палаты с кандидатом на должность председателя правительства. По словам
Володина, предварительно, в 16:00 7 мая состоится встреча с "Единой
Россией", спустя два часа в тот же день – с ЛДПР. "А 8 мая пройдут
встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" – в 10-00 и 12-00
соответственно. Заседание Госдумы в этом случае начнется в 15-00 8 мая", -
уточнил спикер.
Согласно Конституции России, правительство должно сложить
свои полномочия после инаугурации главы государства. Затем начнется процедура
формирования нового состава кабинета министров. Председатель правительства
назначается президентом с согласия Госдумы.
Предложения о кандидатуре руководителя кабмина глава
государства вносит в нижнюю палату парламента не позднее двухнедельного срока с
момента вступления в должность. Госдума по закону должна рассмотреть представленную
кандидатуру в течение недели со дня внесения предложения.
Нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев
занимает эту должность с 8 мая 2012 года.