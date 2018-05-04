Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не допустить пятерых россиян до чемпионата мира по спортивной ходьбе, который пройдет в китайском Тайцане с 5 по 6 мая. Спортсмены не получат статус нейтральных спортсменов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не допустить пятерых россиян до чемпионата мира по спортивной ходьбе, который пройдет в китайском Тайцане с 5 по 6 мая. Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков не получат статус нейтральных спортсменов."Решение было принято до дальнейшего расследования ряда серьезных инцидентов, связанных с участием этих спортсменов в тренировочных сборах в Караколе в Киргизии в прошлом месяце под руководством тренера Виктора Чегина, который был пожизненно отстранен от спортивной деятельности, — говорится в пресс-релизе, который цитирует ТАСС.При этом другие россияне Василий Мизинов и Яна Смердова сохраняют статус нейтральных спортсменов и смогут выступить на чемпионате мира."Мне очень жаль спортсменов, которые так долго ждали допусков для участия в международных стартах и усиленно готовились к этому турниру, — заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. — Кто виноват в этом? Я думаю, часть вины нужно возложить и на них самих, ведь все многократно были извещены о том, что во избежание проблем нельзя конктактировать с дисквалифицированными тренерами. Также ответственность за случившееся должны нести тренеры и организаторы сбора в Киргизии".