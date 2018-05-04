Джазовая вокалистка и актриса, 43-летняя Ханна Нортхедж 2 мая исчезла из дорогого отеля в городе Истборн (Великобритания). Ее труп был найден у отвесной скалы.

Джазовая вокалистка и актриса, 43-летняяХанна Нортхедж 2 мая исчезла из дорогого отеля в городе Истборн (Великобритания). Еетруп был найден у отвесной скалы.Ханна должнабыла вернуться в Лондон, но так и не появилась. Тело знаменитости обнаружили намысе Бичи-Хед на южном побережье страны.Полицияконстатировала смерть на месте. Правоохранительные органы проводят расследование, сообщаетDaily Mail.Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наукимени Альберта и Барбикане. Она также пела для королевы Великобритании ЕлизаветыII и бывшего премьер-министра страны Тони Блэра.Ханна получила образование вКоролевской консерватории Шотландии и диплом магистра в университете Суррея.Она выступала с концертами, была судьей в музыкальных ток-шоуLive и Unsigned. Такжеона снималась в фильмах с участием Элайджи Вуда и Джона Херта.Ранее мертвым был обнаружен участник российского телешоу "Последний герой"Сергей Сакин, который пропал в ноябре прошлого года. Предварительная причина смерти Сакина – смертьот переохлаждения, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, чтописатель долго лечился от пагубной страсти. Полицейские обнаружили шоуменаи писателя в лесу, в окрестностях города Мышкин Ярославской области.