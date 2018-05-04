Джазовая вокалистка и актриса, 43-летняя
Ханна Нортхедж 2 мая исчезла из дорогого отеля в городе Истборн (Великобритания). Ее
труп был найден у отвесной скалы.
Джазовая вокалистка и актриса, 43-летняя
Ханна Нортхедж 2 мая исчезла из дорогого отеля в городе Истборн (Великобритания). Ее
труп был найден у отвесной скалы.
Ханна должна
была вернуться в Лондон, но так и не появилась. Тело знаменитости обнаружили на
мысе Бичи-Хед на южном побережье страны.
Полиция
констатировала смерть на месте. Правоохранительные органы проводят расследование, сообщает
Daily Mail.
Нортхедж выступала в Лондонском королевском зале искусств и наук
имени Альберта и Барбикане. Она также пела для королевы Великобритании Елизаветы
II и бывшего премьер-министра страны Тони Блэра.
Ханна получила образование в
Королевской консерватории Шотландии и диплом магистра в университете Суррея.
Она выступала с концертами, была судьей в музыкальных ток-шоуLive и Unsigned. Также
она снималась в фильмах с участием Элайджи Вуда и Джона Херта.
Ранее мертвым был обнаружен участник российского телешоу "Последний герой"
Сергей Сакин, который пропал в ноябре прошлого года. Предварительная причина смерти Сакина – смерть
от переохлаждения, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что
писатель долго лечился от пагубной страсти. Полицейские обнаружили шоумена
и писателя в лесу, в окрестностях города Мышкин Ярославской области.