Чемпионата мира FIFA? Защитник сборной Франции Лилиан Тюрам испытал похожие чувства 20 лет назад, на ЧМ-1998.

Чемпионата мира FIFA? Защитник сборной Франции Лилиан Тюрам испытал похожие чувства 20 лет назад, на ЧМ-1998.В полуфинале французы встречались с Хорватией, и ошибка защитника при исполнении офсайда едва не оставила трехцветных без финала. Форвард хорватов Давор Шукер воспользовался ошибкой Тюрама и вывел Хорватию вперед.Но Тюрам сам исправил эту ошибку. Сначала он перевел матч в дополнительное время, сравняв счет. А затем и оформил дубль, выведя Францию в финал! История Тюрама кажется еще более невероятной, если учесть, что для рекордсмена Франции по количеству матчей (142) за сборную (142) эти голы остались единственным за всю его карьеру в национальной команде!