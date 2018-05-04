Сдача дипломной работы на проверку – волнительный момент, который подытожит ценность всех предварительных усилий студента. Многие задаются вопросом, как именно сегодня проверяют дипломы в высших учебных заведениях, ведь зная нюансы проверки, можно максимально устранить возможные огрехи. Кроме того, некоторые вузы оставляют за собой право не разглашать причины возвращения диплома на доработку. В этом случае автору приходится думать самому, что могло не понравиться комиссии. Рассмотрим основные этапы проверки, которые проходит каждая дипломная работа перед допуском к защите.

Как происходит проверка дипломных работ?Сдача дипломной работы на проверку – волнительный момент, который подытожит ценность всех предварительных усилий студента. Многие задаются вопросом, как именно сегодня проверяют дипломы в высших учебных заведениях, ведь зная нюансы проверки, можно максимально устранить возможные огрехи. Кроме того, некоторые вузы оставляют за собой право не разглашать причины возвращения диплома на доработку. В этом случае автору приходится думать самому, что могло не понравиться комиссии. Рассмотрим основные этапы проверки, которые проходит каждая дипломная работа перед допуском к защите.УникальностьВсе дипломные проекты проверяют на антиплагиат. Современные программы позволяют в считанные минуты выяснить, самостоятельно студент писал свой научный труд или позаимствовал его у предшественников. Специализированные сервисы имеют доступ к обширной базе данных, и обмануть их практически невозможно. Чтобы перестраховаться от обвинения в плагиате, обязательно проверьте свой диплом на , перед тем как нести преподавателю. Причем это обязательная процедура как для тех, кто писал проект самостоятельно, так и для тех, кто получил его другим путем. Практически в каждом научном труде используются:выдержки из различных источников;цитаты авторитетных личностей;профессиональная терминология и определения.Проверка покажет процент уникальности текста, и вы сможете легко подкорректировать текст в случае необходимости. В большинстве учебных заведений минимальный показатель уникальности – 40%.НормоконтрольКаждая дипломная работа оценивается на предмет соответствия государственным нормам относительно оформления. Дополнительно вуз может выставлять собственные требования, но самое главное – чтобы работа была:полностью собрана в соответствии с содержанием;переплетена;имела подпись научного руководителя и проверяющих преподавателей;была написана на тему, утвержденную на кафедре.Естественно, проект должен иметь аккуратный внешний вид. Анализ может занять несколько дней. При выявлении недочетов труд возвращают студенту на доработку, а все замечания проверяющая комиссия указывает карандашом на полях. Ни в коем случае не удаляйте эти пометки самостоятельно. Они сохраняются до следующей проверки и удаляются только самим нормоконтролером, в случае устранения ошибок. К защите допускаются работы только после успешного прохождения нормоконтроля.Данные исследованияЕсли дипломная работа содержит расчеты на основе данных предприятия, статистической или другой информации – их проверяют на правильность. В зависимости от учебного заведения и специальности, исходные данные также могут проверяться на подлинность. Если за основу брались данные из работы реального предприятия, необходимо обязательно приложить копии документов, подтверждающих их происхождение. Как правило, все расчеты предварительно проверяет научный руководитель, еще в процессе подготовки научного труда, потому на этом этапе у студентов проблем не возникает.Стилистика изложенияВернуть на доработку дипломный проект могут и по причине недопустимой стилистики изложения. Не забывайте, что это научный труд: старайтесь пересказывать информацию теоретической части своими словами, но применяйте только аргументированные выводы, профессиональную терминологию, не допускайте в тексте эмоциональности, субъективного мнения, непроверенных и неподтвержденных фактов. Структура дипломной работы должна быть логичной, содержание – лаконичным и понятным.