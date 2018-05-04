Продажи мороженого с каждым новым теплым днем растут. Эксперты Роскачества решили объяснить согражданам, как выбирать популярное лакомство.

Продажи мороженого с каждым новым теплым днем растут. ЭкспертыРоскачества решили объяснить согражданам, как выбирать популярное лакомство.Хотя на улице уже по-летнему тепло, набрасываться назамороженную сладость не стоит. Специалисты предупреждают, что взрослым можнолакомиться мороженым не чаще 3-4 раз в неделю. Детям же это удовольствиепридется ограничить до 3 раз.Роскачество начало исследование пломбира в стаканчикетридцати популярных брендов из 20 регионов России. Продукт проверят помножеству параметров качества и безопасности. Правильное мороженое должноприятно пахнуть ванилью и иметь чистый, сладкий вкус, плотную консистенцию икремообразную текстуру. Жирность пломбира может составлять от 12 до 20%,сливочного мороженого – от 8 до 11,5%, а молочного – не более 7,5%.Специалисты советуют прежде всего внимательно изучитьупаковку мороженого и его внешний вид. Производители обязаны использоватьмаркировку "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое срастительным жиром", если при его изготовлении использовалось не толькомолоко. Такой продукт стоит дешевле и отличается по вкусу от привычного.Кристаллики льда могут говорить о том, что мороженое подвергалось повторной заморозке, а значит, его вкус был испорчен. Еще одним тревожным признаком является деформация формы. Не должно быть в мороженом и комочков жира. А неоднородный цвет продукта может говорить о том, что при производстве краситель плохо размешали, пишет .Вес продукта должен быть указан в граммах, а не вмиллилитрах, которые не соответствуют фактической массе. Не стоит искатьлакомство без стабилизаторов вкуса: специалисты поясняют, что это естественныеингредиенты. Мороженое, которое достали из морозилки, должно откалываться.Окончательные итоги своего масштабного исследованияРоскачество обнародует в конце мая.