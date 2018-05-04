Уголовное преследование за ношение георгиевской ленты. На Украине напомнили, что празднование Дня Победы в этой стране запрещено законом.

Уголовное преследование за ношение георгиевской ленты. НаУкраине напомнили, что празднование Дня Победы в этой стране запрещено законом.Власти Украины будут жестко пресекать ношение символики ДняПобеды – в том числе георгиевской ленты – и попытки как-то отметить этотпраздник. Киев напомнил, что за эти "преступления" грозит уголовноенаказание."Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, онидолжны быть привлечены к ответственности", – заявил директор Институтанациональной памяти Украины Владимир Вятрович. Он напомнил, что символыпраздника 9 мая в стране запрещена и власти намерены пристально следить заисполнением этого закона.Украина в рамках закона о декоммунизации заменяет советскиетрадиции празднования Дня Победы на новые, "европейские". С 2015 годав стране официально отмечают День памяти и примирения – таким образом Киевпытается присоединиться к западноевропейскому обычаю, вспоминая 8 мая жертв Второймировой войны.Официальное название Дня Победы Верховная рада изменила,вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носитназвание "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945годов".В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радойзакон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".Согласно ему, на Украине запрещена пропаганда коммунистической символики,напоминает РИА Новости.На днях советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что лента ассоциируется у украинцев с "российским тероризмом" и призвал отказаться от ношения этого символа.Напомним, что в прошлом году большинство украинцев все же праздновало День победы 9 мая. Это сопровождалось многочисленными провокациями радикалов. Так, в Мариуполе, украинская националистка бросила в пламя Вечного огня георгиевскую ленту. Окружив пенсионеров, которые вышли на памятную акцию в честь Дня Победы, националисты отбирали у них воздушные шарики и срывали с одежды памятные ленты.