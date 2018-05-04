Уголовное преследование за ношение георгиевской ленты. На
Украине напомнили, что празднование Дня Победы в этой стране запрещено законом.
Уголовное преследование за ношение георгиевской ленты. На
Украине напомнили, что празднование Дня Победы в этой стране запрещено законом.
Власти Украины будут жестко пресекать ношение символики Дня
Победы – в том числе георгиевской ленты – и попытки как-то отметить этот
праздник. Киев напомнил, что за эти "преступления" грозит уголовное
наказание.
"Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они
должны быть привлечены к ответственности", – заявил директор Института
национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он напомнил, что символы
праздника 9 мая в стране запрещена и власти намерены пристально следить за
исполнением этого закона.
Украина в рамках закона о декоммунизации заменяет советские
традиции празднования Дня Победы на новые, "европейские". С 2015 года
в стране официально отмечают День памяти и примирения – таким образом Киев
пытается присоединиться к западноевропейскому обычаю, вспоминая 8 мая жертв Второй
мировой войны.
Официальное название Дня Победы Верховная рада изменила,
вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь он носит
название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945
годов".
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой
закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов".
Согласно ему, на Украине запрещена пропаганда коммунистической символики,
напоминает РИА Новости.
На днях советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что лента ассоциируется у украинцев с "российским тероризмом" и призвал отказаться от ношения этого символа.
Напомним, что в прошлом году большинство украинцев все же праздновало День победы 9 мая. Это сопровождалось многочисленными провокациями радикалов. Так, в Мариуполе, украинская националистка бросила в пламя Вечного огня георгиевскую ленту. Окружив пенсионеров, которые вышли на памятную акцию в честь Дня Победы, националисты отбирали у них воздушные шарики и срывали с одежды памятные ленты.