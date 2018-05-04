Киев пожаловался на Москву в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Его возмущает, что Росавиация выдает разрешения на полеты самолетов Ан без участия Украины.

Киев пожаловался на Москву в Международную организациюгражданской авиации (ICAO). Его возмущает, что Росавиация выдает разрешения наполеты самолетов "Ан" без участия Украины.По мнению Украины, Росавиация создает опасный прецедент, "несущийугрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работаютсамолеты "Ан". Киев считает, что российское ведомство нарушает процедуруодобрения эксплуатации самолетов разработки концерна "Антонов".Украинская сторона заявляет, что потребует снять с себя ответственность за безопасность полетов в зоне Крыма, еслиписьмо в ICAO не возымеет действия .В России по состоянию на середину 2017 года в летнойгодности числилось около 400 судов КБ "Антонов" – компания выступаети держателем сертификата типа "Анов". Производитель обязанподдерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение впроизводстве, эксплуатации и ремонте. Однако такое сотрудничество резкоосложнилось после присоединения Россией Крыма, и продление летной годностисамолетов стало одним из спорных вопросов."Антонов" выступает против передачи этих функцийдругим компаниям – украинская сторона утверждает, что это противоречитстандартам ICAO. Тем не менее прошлым летом Росавиация выдала сертификатразработчика предприятию ГосНИИГА. А полномочия по "Русланам"производства того же украинского концерна получила немецкая AMTES GmbH.В Росавиации поясняют, что глава ведомства АлександрНерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю,назвав принятые решения вынужденными. Российской стороне приходится идти натакие шаги, поскольку Киев, фактически, саботирует сотрудничество, пишет "Коммерсант".