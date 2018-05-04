Киев пожаловался на Москву в Международную организацию
гражданской авиации (ICAO). Его возмущает, что Росавиация выдает разрешения на
полеты самолетов Ан без участия Украины.
Киев пожаловался на Москву в Международную организацию
гражданской авиации (ICAO). Его возмущает, что Росавиация выдает разрешения на
полеты самолетов "Ан" без участия Украины.
По мнению Украины, Росавиация создает опасный прецедент, "несущий
угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают
самолеты "Ан". Киев считает, что российское ведомство нарушает процедуру
одобрения эксплуатации самолетов разработки концерна "Антонов".
Украинская сторона заявляет, что потребует снять с себя ответственность за безопасность полетов в зоне Крыма, если
письмо в ICAO не возымеет действия .
В России по состоянию на середину 2017 года в летной
годности числилось около 400 судов КБ "Антонов" – компания выступает
и держателем сертификата типа "Анов". Производитель обязан
поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в
производстве, эксплуатации и ремонте. Однако такое сотрудничество резко
осложнилось после присоединения Россией Крыма, и продление летной годности
самолетов стало одним из спорных вопросов.
"Антонов" выступает против передачи этих функций
другим компаниям – украинская сторона утверждает, что это противоречит
стандартам ICAO. Тем не менее прошлым летом Росавиация выдала сертификат
разработчика предприятию ГосНИИГА. А полномочия по "Русланам"
производства того же украинского концерна получила немецкая AMTES GmbH.
В Росавиации поясняют, что глава ведомства Александр
Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю,
назвав принятые решения вынужденными. Российской стороне приходится идти на
такие шаги, поскольку Киев, фактически, саботирует сотрудничество, пишет "Коммерсант".