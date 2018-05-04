Китай опроверг заявления Пентагона о том, что американских летчиков слепили лазерами с китайской базы. Пекин провел тщательную проверку и заявил американской стороне, что их так называемые обвинения абсолютно не соответствуют действительности.

Китай опроверг заявления Пентагона о том, что американских летчиков слепили лазерами с китайской базы. Как заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин провел тщательную проверку и "заявил американской стороне, что их так называемые обвинения абсолютно не соответствуют действительности".Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт обратилась к КНР с просьбой расследовать происшествие. По ее словам, американских летчиков ослепили боевыми лазерами вблизи китайской военной базы в Джибути. По словам Уайт, летчики получили незначительные травмы.Хуа Чуньин посоветовала США "следить за достоверностью своих заявлений" и прекратить строить догадки и выдвигать обвинения, передает РИА Новости.