Ущерб, причиненный сбственнице, превысил 50 000 рублей.

28 апреля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратилась 68-летняя жительница Московской области. Женщина сообщила, что в период её отсутствия из дачного дома, расположенного на территории Кольчугино, были похищены телевизор, электрическая мясорубка, соковыжималка и другие бытовые предметы. Общая сумма ущерба, причиненного пенсионерке, превысила 50 тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установлена личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Кольчугинского района. Молодой человек был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. В ходе обыска полицейскими была изъята часть похищенного имущества.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.