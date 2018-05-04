Соревнования проходят с 3 по 7 мая в г. Санта Понса (Испания)....

3 мая в г. Санта-Понса (Испания) стартовал турнир по мини-футболу среди государственных служащих органов безопасности и правопорядка европейских стран. В соревнованиях, которые продлятся до 7 мая, принимают участие свыше 1900 спортсменов из 144 команд.Сборная ГУ МВД России по г. Москве выступает в возрастной группе 35+. Делегацию возглавил начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан.Турнир призван укрепить международное сотрудничество среди силовых структур.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве