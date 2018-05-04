5 мая 1940 года Приказом начальника Управления рабоче-крестьянской милиции г. Москвы УНКВД МО СССР был образован Отдельный комендантский дивизион рабоче-крестьянской милиции г. Москвы...

5 мая 1940 года Приказом начальника Управления рабоче-крестьянской милиции г. Москвы УНКВД МО СССР был образован Отдельный комендантский дивизион рабоче-крестьянской милиции г. Москвы.На протяжении последующих десятилетий название подразделения неоднократно менялось. С 2011 года это Комендантский отдел ГУ МВД России по г. Москве.Полицейские Комендантского отдела несут службу на всех контрольно-пропускных пунктах объектов Главного управления МВД России по г. Москве, расположенных как в самой столице, так и на территории Московской области. Они первые, кто встречает сотрудников и посетителей главка.Казалось бы проверка документов – дело не сложное. Но это не так. Ответственность на сотрудниках подразделения лежит огромная. Они обеспечивают безопасность Петровки, 38 и других зданий и объектов ГУ МВД России по г. Москве, являясь первым рубежом их защиты. Ни один злоумышленник не должен проникнуть на охраняемую территорию. Поэтому в Комендантском отделе постоянно проводятся занятия и проверки, направленные на повышение профессионального мастерства. Постовые всегда должны быть готовы к тому, что кто-то попытается пройти через контрольно-пропускной пункт незаконно.Постоянно отрабатываются различные вводные: пожар, обнаружение взрывного устройства, вооруженное нападение. Ведь в случае экстремальной ситуации действовать нужно предельно быстро и слаженно.Служба в отделе очень напряженная. Непрекращающийся поток посетителей, среди которых могут быть самые разные люди. Некоторые открыто провоцируют сотрудников подразделения на конфликт. А конфликтов постовой допускать не должен.Ответственность, добросовестность, стрессоустойчивость, отличные физическая подготовка, владение оружием и боевыми приемами борьбы – вот основные требования, которые предъявляются к сотрудникам Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве.В современных условиях широко внедряются технические средства охраны объектов, но человек на посту по-прежнему остается ключевой фигурой в системе обеспечения безопасности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве