Они пробудут там до 8 мая

Они пробудут там до 8 маяАктеры Костромского драматического театра уехали в Кувейт.Гастроли продлятся до 8 мая. В российском посольстве актеры покажут спектакль «Мир вашему дому», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 4 мая драмтеатр примет участие в акции «Бессмертный полк», которая пройдет в Эль-Кувейте.На сцене национального театра Кувейта артисты дадут гала-представление, показав несколько фрагментов из различных спектаклей. Среди них - «Снегурочка», «Женитьба Белугина», «Дядюшкин сон», «Ревизор» и «Капитанская дочка». Запланирован также показ спектаклей «Двенадцатая ночь», «Пигмалион» и «Стакан воды».