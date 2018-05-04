В
объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент катастрофы частного
самолета. Он направлялся из Аризоны в Лас-Вегас.
В
объектив камеры уличного видеонаблюдения попал момент катастрофы частного
самолета. Он направлялся из Аризоны в Лас-Вегас.
На борту лайнера в момент трагедии находились шесть человек, никто
не выжил. Самолет провел в воздухе не больше 15 минут, после чего у него начали
разрушаться крылья, и он рухнул на поле для гольфа, передает Daily Mail.
Причина случившегося пока не установлена.
ЧП произошло еще 9 апреля, но запись обнародовали только сейчас.
В числе погибших оказалась известная 23-летняя фотомодель Мэрайя Саншайн Куган,
на чей блог в Instagram подписаны более 35 тысяч
человек.