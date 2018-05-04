Страсти вокруг формирования нового правительства не утихают. Эксперты и аналитики строят предположения относительно состава будущего кабинета министров. Многие из них сходятся во мнении, что должность может получить один из наиболее ярких представителей отечественного либерального политического лагеря – бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ему прочат роль переговорщика с Западом на предмет улучшения двусторонних отношений. Естественно, что в таком случае не обойдется без обсуждения вопроса экономических санкций. При этом США, как главные инициаторы антироссийской политики, уже давно обозначили свою позицию: ограничения будут отменены только после возврата Крыма Украине.

Страсти вокруг формирования нового правительства не утихают.Эксперты и аналитики строят предположения относительно состава будущего кабинета министров. Многие из них сходятся во мнении, что должностьможет получить один из наиболее ярких представителей отечественноголиберального политического лагеря – бывший министр финансов Алексей Кудрин. Емупрочат роль переговорщика с Западом на предмет улучшения двусторонних отношений. Естественно, что в таком случае не обойдется без обсуждения вопроса экономическихсанкций. При этом США, как главные инициаторы антироссийской политики, уже давно обозначили свою позицию: ограничения будутотменены только после возврата Крыма Украине.Слухи вокруг предполагаемого прихода Алексея Кудрина вправительство подогрела накануне влиятельная британская газета Financial Times.По данным издания, обсуждается возможность назначения бывшего министра финансоввице-премьером в обновленном кабинете министров либо представителем главыгосударства. Одной из задач Кудрина, пишет газета, должно стать улучшениеотношений с Западом.В случае, если Кудрин все-таки попадет в состав новогоправительства, то это будет свидетельствовать о готовности Кремля ккомпромиссам на переговорах с США и Европой, утверждает газета. "Наиболее вероятныйсценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентскойадминистрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международногоэкономического сотрудничества", – цитировала FT неназванный источник в кабинетеминистров.Эксперты однозначно не соглашаются, но и не отвергают эти предположения. Аналитикиподчеркивают, что бывший глава минфина обладает хорошими и доверительнымиотношениями со многими представителями западной политической элиты. И его деятельностьв качестве коммуникатора между Москвой с одной стороны и Вашингтоном иБрюсселем с другой может привести к достижению долгожданного компромисса.Главный камень преткновения в отношениях между Россией иЗападом – экономические санкции. Предположим, что Кудрин все-таки получилважный пост и установку на "оттепель" в двухсторонних отношениях.Необходимо помнить, что вопрос санкций тесно увязан со статусом Крыма. В концеконцов, первые ограничения были введены США и их союзниками именно из-завоссоединения полуострова с Россией.Запад уже давно выработал четкую формулу: санкции в обмен наКрым. Москва должна вернуть полуостров Киеву, а в Вашингтоне рассмотрятвопрос об отмене ограничений. В декабре прошлого года эту позицию вновь озвучилтогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. "Связанные с Крымомсанкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым под полныйконтроль Украины", – сказал теперь уже бывший глава Госдепа на заседании советаминистров иностранных дел ОБСЕ в Вене.Если переговоры о нормализации двусторонних отношенийвсе-таки начнутся, то тему санкций обойти не удастся, что автоматическиприводит к вопросу Крыма. Кудрину, вероятно, так или иначе придется говорить обэтом с западными переговорщиками. Однако позиция Кремля остается прежней:никакого пересмотра статуса полуострова быть не может.Не так давно об этом предельно ясно высказался президентВладимир Путин. "Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и небудет никогда", – ответил президент на вопрос о вероятности возвращениярегиона в состав Украины.Контакты России и Западу действительно необходимы, тем болеев свете недавних событий в Сирии, когда многие заговорили о вероятностиреального военного столкновения между Москвой и Вашингтоном в арабской республике,сказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологическихисследований Финансового университета Павел Салин."Тогда этого удалось избежать, но стороны сделали вывод, что нужно налаживать канал неформальной коммуникации. Это не значит, чтоРоссия и Запад пойдут навстречу друг другу. Это значит, что необходимовосстановить каналы, по которым стороны могут уведомлять друг друга о своихдействиях и намерениях, и чтобы эти каналы воспринимались ими какнадежные", – сказал эксперт.Однако очень большой вопрос, кто именно может статькоммуникатором между Россией и Западом, отметил аналитик. "Теоретическиесть несколько фигур, которые годятся на такую роль. Помимо Алексея Кудринаможно назвать главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Однако в отличие отпоследнего, Кудрин пользуется бОльшим доверием президента. Но возникает вопрос:а сможет ли он, будучи назначенным в правительство, совмещать, с одной стороны,функции вице-премьера по реформам, а с другой, – коммуникатора с Западом",– высказал свои сомнения политолог.При этом он уверен, что не стоит воспринимать на верувысказанные в британской газете предположения. "Это скорее "хотелки" иаргументы окружения Кудрина в пользу его назначения вице-премьером. То есть этовряд ли уже состоявшееся решение", – резюмировал Салин.