Страсти вокруг формирования нового правительства не утихают.
Эксперты и аналитики строят предположения относительно состава будущего кабинета министров. Многие из них сходятся во мнении, что должность
может получить один из наиболее ярких представителей отечественного
либерального политического лагеря – бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ему
прочат роль переговорщика с Западом на предмет улучшения двусторонних отношений. Естественно, что в таком случае не обойдется без обсуждения вопроса экономических
санкций. При этом США, как главные инициаторы антироссийской политики, уже давно обозначили свою позицию: ограничения будут
отменены только после возврата Крыма Украине.
Страсти вокруг формирования нового правительства не утихают.
Эксперты и аналитики строят предположения относительно состава будущего кабинета министров. Многие из них сходятся во мнении, что должность
может получить один из наиболее ярких представителей отечественного
либерального политического лагеря – бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ему
прочат роль переговорщика с Западом на предмет улучшения двусторонних отношений. Естественно, что в таком случае не обойдется без обсуждения вопроса экономических
санкций. При этом США, как главные инициаторы антироссийской политики, уже давно обозначили свою позицию: ограничения будут
отменены только после возврата Крыма Украине.
Слухи вокруг предполагаемого прихода Алексея Кудрина в
правительство подогрела накануне влиятельная британская газета Financial Times.
По данным издания, обсуждается возможность назначения бывшего министра финансов
вице-премьером в обновленном кабинете министров либо представителем главы
государства. Одной из задач Кудрина, пишет газета, должно стать улучшение
отношений с Западом.
В случае, если Кудрин все-таки попадет в состав нового
правительства, то это будет свидетельствовать о готовности Кремля к
компромиссам на переговорах с США и Европой, утверждает газета. "Наиболее вероятный
сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской
администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного
экономического сотрудничества", – цитировала FT неназванный источник в кабинете
министров.
Эксперты однозначно не соглашаются, но и не отвергают эти предположения. Аналитики
подчеркивают, что бывший глава минфина обладает хорошими и доверительными
отношениями со многими представителями западной политической элиты. И его деятельность
в качестве коммуникатора между Москвой с одной стороны и Вашингтоном и
Брюсселем с другой может привести к достижению долгожданного компромисса.
Главный камень преткновения в отношениях между Россией и
Западом – экономические санкции. Предположим, что Кудрин все-таки получил
важный пост и установку на "оттепель" в двухсторонних отношениях.
Необходимо помнить, что вопрос санкций тесно увязан со статусом Крыма. В конце
концов, первые ограничения были введены США и их союзниками именно из-за
воссоединения полуострова с Россией.
Запад уже давно выработал четкую формулу: санкции в обмен на
Крым. Москва должна вернуть полуостров Киеву, а в Вашингтоне рассмотрят
вопрос об отмене ограничений. В декабре прошлого года эту позицию вновь озвучил
тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон. "Связанные с Крымом
санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым под полный
контроль Украины", – сказал теперь уже бывший глава Госдепа на заседании совета
министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
Если переговоры о нормализации двусторонних отношений
все-таки начнутся, то тему санкций обойти не удастся, что автоматически
приводит к вопросу Крыма. Кудрину, вероятно, так или иначе придется говорить об
этом с западными переговорщиками. Однако позиция Кремля остается прежней:
никакого пересмотра статуса полуострова быть не может.
Не так давно об этом предельно ясно высказался президент
Владимир Путин. "Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не
будет никогда", – ответил президент на вопрос о вероятности возвращения
региона в состав Украины.
Контакты России и Западу действительно необходимы, тем более
в свете недавних событий в Сирии, когда многие заговорили о вероятности
реального военного столкновения между Москвой и Вашингтоном в арабской республике,
сказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru директор Центра политологических
исследований Финансового университета Павел Салин.
"Тогда этого удалось избежать, но стороны сделали вывод, что нужно налаживать канал неформальной коммуникации. Это не значит, что
Россия и Запад пойдут навстречу друг другу. Это значит, что необходимо
восстановить каналы, по которым стороны могут уведомлять друг друга о своих
действиях и намерениях, и чтобы эти каналы воспринимались ими как
надежные", – сказал эксперт.
Однако очень большой вопрос, кто именно может стать
коммуникатором между Россией и Западом, отметил аналитик. "Теоретически
есть несколько фигур, которые годятся на такую роль. Помимо Алексея Кудрина
можно назвать главу "Роснано" Анатолия Чубайса. Однако в отличие от
последнего, Кудрин пользуется бОльшим доверием президента. Но возникает вопрос:
а сможет ли он, будучи назначенным в правительство, совмещать, с одной стороны,
функции вице-премьера по реформам, а с другой, – коммуникатора с Западом",
– высказал свои сомнения политолог.
При этом он уверен, что не стоит воспринимать на веру
высказанные в британской газете предположения. "Это скорее "хотелки" и
аргументы окружения Кудрина в пользу его назначения вице-премьером. То есть это
вряд ли уже состоявшееся решение", – резюмировал Салин.