Руководители клуба английской футбольной премьер-лиги Ливерпуль готово пригласить в команду 19-летнего американского форварда Кристиана Пулишича, который выступает в составе дортмундской Боруссии. Мерсисайдцы готовы предложить за нападающего 60 млн евро.

Руководители клуба английской футбольной премьер-лиги "Ливерпуль" готово пригласить в команду 19-летнего американского форварда Кристиана Пулишича, который выступает в составе дортмундской "Боруссии". Мерсисайдцы готовы предложить за нападающего 60 млн евро.Главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп знаком с молодым игроком еще со времен своей работы в Дортмунде, напоминает еженедельник "Футбол-Хоккей". Англичане уже предпринимали две попытки заполучить форварда, но пока немецкая сторона отвечала отказом. Контракт Пулишича с "Боруссией" рассчитан до лета 2020 года.