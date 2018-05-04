Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич рассказал, что 9 мая не будет участвовать в шествии Бессмертный полк в Москве. По словам артиста, он отправляется в зарубежную поездку.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал,что 9 мая не будет участвовать в шествии "Бессмертный полк" в Москве. По словамартиста, он отправляется в зарубежную поездку."Я уезжаю из Москвы. Поэтому в акции принимать участие небуду. Это будет не публичное мероприятие. В основном, это с работой связано.Отчасти путешествие. Я сейчас еду в Тбилиси. Оттуда я еду в Ирландию, так что явернусь уже после праздников", – сообщил музыкант изданию .Отметим, что Андрей Макаревич не сторонник действующей российской власти. Он часто критикует решения правительства и не появляется намероприятиях, так или иначе поддерживаемых верхами. Вероятно, его решение "сбежать"на время патриотических праздников за рубеж связано с желанием отстранится отпубличности, не привлекать к своей персоне излишнее внимание.Напомним, что Макаревич одним из первых выступал противвозможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе Крымскогокризиса в 2014 году. Также музыкант некрасиво высказывался в отношении российскогообщества: в личном Facebook артист восхищался тем, насколькоамериканцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян. По мнениюмузыканта, в России действует "какой-то 25-й кадр", которыйпревращает жителей страны в "злобных дебилов".В середине апреля Макаревич на своей странице в той же соцсети раскритиковал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Спикер в эфире телепрограммы посоветовал россиянам заваривать кору дуба и пить"Боярышник" вместо американских лекарств, которые могут попасть под российскиеконтрсанкции.