Российский дизайнер Артемий Лебедев написал гневный пост в адрес журналиста Леонида Парфенова. После просмотра авторской программы Парфенон эпатажный блогер поднял на смех интерьер квартиры бывшего телеведущего.

Российский дизайнер Артемий Лебедев написал гневный пост в адрес журналиста Леонида Парфенова. После просмотра авторской программы "Парфенон" эпатажный блогер поднял на смех интерьер квартиры бывшего телеведущего.Лебедев известен своими резкими и саркастическими высказываниями на волнующие его темы. Очередным предметом его критики стала квартира известного журналиста Леонида Парфенова, которую тот "засветил" в очередном выпуске своего шоу на YouTube.Чувства дизайнера оскорбило полное отсутствие вкуса у такого уважаемого им человека, который снимает "видосики" для "Ютуба". "Дело в том, что даже у самых прогрессивных, умных, талантливых людей есть одна большая проблема – у них нет вкуса. Вроде, должен быть, но его нет напрочь", – возмутился Лебедев после просмотра авторской программы Парфенова.Внешний вид кухни дизайнер охарактеризовал как "максимально безвкусный интерьер", передает . В особенности ему не понравился цвет стен "и омерзительная ткань на окне". Но самые лестные слова Лебедев посвятил "нелепейшему ретро-телефону" и стоящему на полу цветку, который он окрестил "мечтой советской консьержки".Также скандального блогера не оставили равнодушным стеклянные полки Парфенова, которые он посчитал самыми некрасивыми в мире. Лебедев резюмировал свою критику тем, что сравнил квартиру журналиста с домом учителя химии из Махачкалы. Дизайнер отметил, что у его нотариуса интерьер оформлен в сто раз более изящно, чем "это недоразумение".