Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования Самбо-70 Ренат Лайшев.

Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.Евгения является воспитанницей"Самбо-70". Оттуда девушка уходить не собирается."Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в "Самбо-70", но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию", – цитирует Лайшева ТАСС. "По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев", – прокомментировал директор "Самбо-70".Данный вопрос он назвал сложным и философским и добавил, что "влезать в это – дело неблагодарное". При этом Ренат Лайшев отметил, что у Этери Тутберидзе есть "колоссальная скамейка запасных". Сама же тренер заявила, что пока не намерена комментировать уход ученицы.Материал дополняется