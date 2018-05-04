Лидер партии Непокорившаяся Франция Жан-Люк Меланшон приедет в Москву для участия в Бессмертном полке. Политик назвал эту акцию волнующей и замечательной. Он добавил, что в его стране есть похожая традиция, люди также выходят на улицы с портретами своих родственников, но о ней известно гораздо меньше

Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приедет в Москву для участия в "Бессмертном полке". Политик назвал эту акцию волнующей и замечательной. Он добавил, что в его стране есть похожая традиция, люди также выходят на улицы с портретами своих родственников, но о ней известно гораздо меньше, пишет агентство РИА Новости.Меланшон пообещал привезти фотографию, с которой пойдет во время "Бессмертного полка", но пока не решил, какую. Кроме того, во время визита в Москву политик собирается встретиться с координатором партии "Левый Фронт" Сергеем Удальцовым. Также француз выступил за выход его страны из Североатлантического альянса. Он уверен, что Вашингтон втягивает Париж в войну и следовать за Штатами – это большая ошибка.Акция "Бессмертный полк" проводится уже в 11 раз. К ней присоединились граждане около 80 стран. В 2017 году только в России на улицы городов с портретами родственников вышли почти 8 миллионов человек.