Строительство участка желтой ветки московского метро до станции Внуково начнется не позднее 2019 года, сообщил Интерфаксу глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Окончание работ намечено ан 2021 год, уточнил чиновник. Он также сообщил, что окончательная трассировка линии еще не утверждена, но начало работ уже запланировали на следующий год.Новый участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 5,5 километра планируется построить от станции "Рассказовка". Он пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль улицы Центральная. На участке будет две станции, линия пройдет через поселения Внуковское, Марушкинское и Филимоновское Новой Москвы.Конечная станция может быть наземной – это нужно для интеграции ее в существующую инфраструктуру аэропорта.Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что станция "Внуково" может быть построена в 600-800 метрах от аэропорта.