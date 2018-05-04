04.05.2018

2018-05-04 09:50:42

Московский таксист отбил нападение грабителей

В столице неизвестные напали на водителя такси. ЧП произошло на проспекте 40 лет Октября, передает РЕН ТВ.



Преступники распылили в лицо водителю газовый баллончик, после чего пытались отобрать у него планшет. Однако таксист оказал сопротивление, грабителям пришлось скрыться так ничего и не взяв.