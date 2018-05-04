Ольга Бузова – одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая Дома-2, модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор – кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха.

Ольга Бузова – одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая "Дома-2", модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор – кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха."Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег, – заявил Филипп Киркоров в интервью . – Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба. Оля – трудяга, работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя".А вот члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна такие слова поп-короля покоробили. "Значит, Бузова у нас теперь великая трудяга? По 24 часа пашет, говорите? А она это делает у станка? Или, может, она на комбайне или тракторе трудится? А может, она уголь стране добывает? Не перетрудилась? Может, она в скорую помощь работать устроилась или учителем младших классов? Какую пользу эта трудяга приносит стране? Да никакой!" – возмутился Манукян в разговоре с Dni.Ru."Таких трудяг хоть пруд пруди сейчас, только толку от них стране – ноль! – уверен эксперт. – Пропагандируют разврат и пошлость, а потом еще друг друга защищают. Очень удобно. Большие молодцы. Хорошо ребята устроились. Но не вы, ребята, трудяги, не подменяйте понятий. Есть в нашей стране настоящие люди труда, о которых из-за вас никто не слышит, потому что вы уже все передачи на ТВ собой заполонили. А они – люди скромные, действительно трудятся не жалея себя на благо страны и людей".