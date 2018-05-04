На заседании суда 4 мая экс-глава спецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора Януковича Дмитрий Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентский кортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года.

На заседании суда 4 мая экс-главаспецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора ЯнуковичаДмитрий Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентскийкортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года.Иванцов сообщил, что на Януковича и его охрану покушалисьнесколько раз. Первый – 20 февраля 2014 года. В целях безопасностимаршруты президента Незалежной постоянно менялись, а автомобили с мигалкамине использовались. Машины менялись каждые три-четыре дня."Во время нашегодвижения, скорость была небольшая, по нам был открыт огонь… было многовыстрелов, повреждено три автомобиля", – цитирует экс-главу спецподразделения личной охраны РИА "Новости". Он добавил, что инцидент произошелна границе Черкасской и Полтавской областей. Отметим, чтотакие покушения, как правило, производятся из засады.Также Дмитрий Иванцов рассказал, чтоВиктору Януковичу угрожали неоднократно. Он добавил, что лично участвовал в несколькихоперациях по задержанию лиц, которые делали это по телефону.Ранее Янукович сам говорило том, что его автомобиль был обстрелян по пути из Киева в Харьков. Однако судотказался обязать Генпрокуратуру признать бывшего украинского лидерапотерпевшим по данному делу.Напомним, в конце июня 2017 года суд начал рассмотрение по существу делао госизмене против Януковича. Прокуратура намерена потребовать в судедля экс-президента пожизненного заключения. Он же категорически отрицаетсвою вину.