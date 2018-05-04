На заседании суда 4 мая экс-глава
спецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора Януковича
Дмитрий Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентский
кортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года.
На заседании суда 4 мая экс-глава
спецподразделения личной охраны бывшего украинского лидера Виктора Януковича
Дмитрий Иванцов сделал важное заявление. По его словам, на президентский
кортеж по пути в Харьков было совершено нападение в феврале 2014 года.
Иванцов сообщил, что на Януковича и его охрану покушались
несколько раз. Первый – 20 февраля 2014 года. В целях безопасности
маршруты президента Незалежной постоянно менялись, а автомобили с мигалками
не использовались. Машины менялись каждые три-четыре дня.
"Во время нашего
движения, скорость была небольшая, по нам был открыт огонь… было много
выстрелов, повреждено три автомобиля", – цитирует экс-главу спецподразделения личной охраны РИА "Новости". Он добавил, что инцидент произошел
на границе Черкасской и Полтавской областей. Отметим, что
такие покушения, как правило, производятся из засады.
Также Дмитрий Иванцов рассказал, что
Виктору Януковичу угрожали неоднократно. Он добавил, что лично участвовал в нескольких
операциях по задержанию лиц, которые делали это по телефону.
Ранее Янукович сам говорил
о том, что его автомобиль был обстрелян по пути из Киева в Харьков. Однако суд
отказался обязать Генпрокуратуру признать бывшего украинского лидера
потерпевшим по данному делу.
Напомним, в конце июня 2017 года суд начал рассмотрение по существу дела
о госизмене против Януковича. Прокуратура намерена потребовать в суде
для экс-президента пожизненного заключения. Он же категорически отрицает
свою вину.