Двое злоумышленников распространили заведомо ложные сведения о жительнице Подмосковья, сообщив ее коллегам по работе информацию, содержащую обвинения в совершении преступления...

Отделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбужденно уголовное дело по факту распространения клеветы.В полицию обратилась 34-летняя женщина с сообщением о том, что о ней распространяются клеветнические сведения, порочащие ее честь и достоинство. Установлено, что двое неработающих мужчин 30 и 34 лет распространили заведомо ложные сведения о 34-летней жительнице Подмосковья, сообщив ее коллегам по работе информацию, содержащую обвинения в совершении преступления, а также разместив листовки с аналогичной информацией на улице возле места работы женщины.Данные материалы, содержащие заведомо ложные сведения, опорочили честь, достоинство и подорвали деловую репутацию потерпевшей.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ «Клевета». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39