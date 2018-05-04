Управление ГИБДД города Москвы провело интеллектуальный конкурс среди пользователей социальных сетей...

В период с 25 по 28 апреля текущего года отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД города Москвы провел интеллектуальный конкурс среди пользователей социальных сетей. По условиям викторины победителем становится конкурсант, ответивший на все вопросы наиболее точно и быстрее других.В результате напряженной гонки за главный приз – детское автокресло для малышей от 6 месяцев до 4 лет были определены сразу два победителя.Сотрудники Госавтоинспекции пригласили призеров в Управление ГИБДД по городу Москве.Людмила приехала с мужем и дочкой Полиной. Кстати, полуторагодовалая девочка оказалась самым маленьким посетителем Управления. Супруг Яны находился на работе и не смог сопроводить жену, но она тоже прибыла не одна - в скором времени Яна станет мамой.Счастливых победителей поздравил начальник Управления Госавтоинспекции по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Он пригласил семьи на чаепитие. Руководитель столичной Госавтоинспекции и гости побеседовали в уютной дружеской атмосфере, обсудили некоторые вопросы безопасности при перевозке детей в автомобиле.Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения майор полиции Любовь Высоцкая вручила гостям сладкие подарки с символикой Госавтоинспекции, что особенно порадовало маленькую Полину.Затем Виктор Коваленко провел для гостей экскурсию по зданию Госавтоинспекции. В комнате истории он показал уникальные экспонаты и рассказал о становлении и развитии службы. Далее гости отправились в ситуационный центр, откуда сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию на всех столичных дорогах.В конце встречи Виктор Коваленко вручил победителям викторины подарки.- Вы оказались самыми активными из участников и продемонстрировали хорошие знания в области дорожного движения. Пусть на дороге и в жизни вас сопровождают безопасность, мир и гармония, - пожелал гостям Виктор Коваленко.Счастливые победители викторины поблагодарили за проявленную заботу, а также отметили, что подобные конкурсы повышают уровень осознания важности соблюдения правил безопасности, особенно по отношению к маленьким участникам дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81