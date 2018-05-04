В лесах Ярославской области, недалеко от города Мышкин, найдено тело Сергея Сакина (псевдоним Спайкер) — писателя и участника самых первых программ Последний герой, которые вел еще Сергей Бодров. Сакину было 40. Он пропал недалеко от Мышкина в конце ноября 2017 года. Его безуспешно искали все это время друзья и волонтеры. Накануне тело писателя было найдено, но причины смерти пока не установлены.

В лесах Ярославской области, недалеко от города Мышкин, найдено тело Сергея Сакина (псевдоним Спайкер) — писателя и участника самых первых программ "Последний герой", которые вел еще Сергей Бодров.Сакину было 40. Он пропал недалеко от Мышкина в конце ноября 2017 года, когда собирался переправиться на пароме на другой берег Волги.Его безуспешно искали все это время друзья и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Накануне тело писателя было найдено, но причины смерти пока не установлены.Эту информацию в соцсетях сообщают друзья погибшего.