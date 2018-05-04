Распад Югославии и бомбардировки Белграда стали переломным моментом для Владимира Путина. Запад игнорировал интересы России в 1990-х годах, это и определило отношение к нему будущего российского президента.

Распад Югославии и бомбардировки Белграда стали переломныммоментом для Владимира Путина. Запад игнорировал интересы России в 1990-хгодах, это и определило отношение к нему будущего российского президента.Главную роль в формировании внешней политики Путина сыгралопренебрежительное отношение государств Запада к России. В 1990-е годы состраной перестали считаться на геополитической арене. Позицию Москвы помеждународным вопросам демонстративно игнорировали, пользуясь тем, что странапребывала в хаосе.Став президентом, Владимир Путин поставил перед собой простуюцель: с Россией больше никогда не должны так обращаться. Ему удалосьпредотвратить распад страны и построить сильное централизованное государство, заявилав интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung французский историк Элен Каррерд'Анкосс.По мнению французского историка, переломным моментом сталраспад Югославии и бомбардировки Белграда. "Когда страны НАТО решилибомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, чего они решили не делать,и это стало поворотной точкой для Путина", – сказала д'Анкосс.Элен Каррер д'Анкосс – французский историк, секретарьФранцузской академии, специалист по России. Она является иностранным членом РАН,а также зарубежным почетным членом Российской академии художеств.Эксперт убеждена: серьезная ошибка Европы в том, что та отказываетсяот диалога с Россией в угоду США. Ведь Владимир Путин – "рациональныйчеловек", с которым можно договариваться. Что касается санкций, то они Западуничего не дают. Более того, продолжая политику давления, Европа теряетпартнера, более чем полезного в решении многих важных вопросов, уверенаисторик.