Распад Югославии и бомбардировки Белграда стали переломным
моментом для Владимира Путина. Запад игнорировал интересы России в 1990-х
годах, это и определило отношение к нему будущего российского президента.
Распад Югославии и бомбардировки Белграда стали переломным
моментом для Владимира Путина. Запад игнорировал интересы России в 1990-х
годах, это и определило отношение к нему будущего российского президента.
Главную роль в формировании внешней политики Путина сыграло
пренебрежительное отношение государств Запада к России. В 1990-е годы со
страной перестали считаться на геополитической арене. Позицию Москвы по
международным вопросам демонстративно игнорировали, пользуясь тем, что страна
пребывала в хаосе.
Став президентом, Владимир Путин поставил перед собой простую
цель: с Россией больше никогда не должны так обращаться. Ему удалось
предотвратить распад страны и построить сильное централизованное государство, заявила
в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung французский историк Элен Каррер
д'Анкосс.
По мнению французского историка, переломным моментом стал
распад Югославии и бомбардировки Белграда. "Когда страны НАТО решили
бомбить Белград, они должны были созвать Совбез ООН, чего они решили не делать,
и это стало поворотной точкой для Путина", – сказала д'Анкосс.
Элен Каррер д'Анкосс – французский историк, секретарь
Французской академии, специалист по России. Она является иностранным членом РАН,
а также зарубежным почетным членом Российской академии художеств.
Эксперт убеждена: серьезная ошибка Европы в том, что та отказывается
от диалога с Россией в угоду США. Ведь Владимир Путин – "рациональный
человек", с которым можно договариваться. Что касается санкций, то они Западу
ничего не дают. Более того, продолжая политику давления, Европа теряет
партнера, более чем полезного в решении многих важных вопросов, уверена
историк.