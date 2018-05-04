Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многочисленные обманы со стороны Терезы Мэй проступают все четче. Она перечислила три основных факта лжи правительства Великобритании в деле об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многочисленные обманы со стороны Терезы Мэй "проступают все четче". Она перечислила три основных факта лжи правительства Великобритании в деле об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.Первое вранье заключается в том, что британские эксперты якобы установили страну изготовления химического вещества, которым отравили Скрипалей. По словам Захаровой, эти ложные данные официально опровергли эксперты из лаборатории Портон-Дауна.Вторым обманом российский дипломат считает заявления Мэй о наличии у России мотива для покушения на перебежчика и его дочь. Опровержением этого стали факты нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов". Более того, есть несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону, считает Захарова.Третье вранье – заявления Мэй о производстве "Новичка" в России. Представитель МИД подчеркнула, что 3 мая президент Чехии опроверг это утверждение и подтвердил, что этот яд также производился чешскими химиками, пишет "".Информация дополняется.