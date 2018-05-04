Вьетнамский суд приговорил к пожизненному заключению гражданку России Марию Дапирку за ввоз в страну кокаина. Ранее девушке грозила смертная казнь.

Вьетнамский суд приговорил к пожизненному заключению гражданку России Марию Дапирку за ввоз в страну кокаина. Ранее девушке грозила смертная казнь.Жуткая история началась с того, что уроженка Ростова переехала в Таиланд и встретила молодого нигерийца, который покорил ее сердце. Перед отъездом Марии во Вьетнам мужчина подарил ей чемодан. Позже пограничники обнаружили в нем три килограмма наркотиков, передаетЖенщину отправили в СИЗО и держали там четыре года, пока длились судебные разбирательства. Россиянке готовили высшую меру наказания – смертную казнь. Самого мужчину, который подарил Дапирке чемодан с "сюрпризом", вьетнамские правоохранители разыскивать не стали.Мать Марии рассказала, что не верит в виновность дочери. Она убеждена, что девушку просто подставили. Женщина была готова к суровому наказанию, так как вьетнамское законодательство не оставляет наркоторговцам никаких шансов. Мать россиянки до последнего надеялась на другой вердикт суда.В итоге подтвердились худшие опасенияМарию Дапирку приговорили к пожизненному заключению по обвинению в контрабанде наркотиков, пишет Адвокат осужденной заявил, что продолжит защищать ее права и интересы.По последним данным, в тюрьме россиянка не жаловалась ни на условия содержания, на на здоровье. Ее брат рассказал, что Мария в свободное время занимается спортом.