Сомнительная авантюра президента Украины Петра Порошенко рушится на глазах. Так просто развестись с Россией и уйти из семьи постсоветских стран у него вряд ли получится.

Сомнительная авантюра президента Украины Петра Порошенкорушится на глазах. Так просто развестись с Россией и уйти из семьипостсоветских стран у него вряд ли получится.Несмотря на заявления Киева о выходе из Содружества независимыхгосударств (СНГ), которое состоит из бывших советских республик, в организациине получали официальных запросов от украинской стороны. По словам постоянногопредставителя России Андрея Шведова, в случае начала процедуры выходаНезалежной из Содружество на это может уйти больше года.Дипломат в комментарии "Известиям" отметил, чтодля запуска официальной процедуры Киев должен подать соответствующий запрос вруководство СНГ. Предусмотрена возможность выхода по ускоренной процедуру, нодля этого необходимо заручиться поддержкой всех стран-членов Содружества. НоУкраина при этом может просто прекратить участвовать в работе уставных органоворганизации. Собственно, этим Киев сейчас и занимается.Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительствустраны инициировать процедуру выхода из Содружества. Организацию главаНезалежной назвал "пережитком времени".Кроме того, он внес на рассмотрение Верховной радызаконопроект о прекращении деятельности Большого договора о дружбе исотрудничестве с Россией. Эксперты скептически отнеслись к такому выпаду. Выходиз договоренностей нанесет больше вреда Киеву, нежели Москве, полагаютаналитики, ведь на соглашение ссылаются больше 400 договоров между двумястранами.Украина является одной из стран-основательниц СНГ, однакоКиев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте 2014 года, вскоре послегосударственного переворота, секретарь Совета нацбезопасности и обороны АндрейПарубий объявил о начале процесса выхода из организации.