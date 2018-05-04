Сомнительная авантюра президента Украины Петра Порошенко
рушится на глазах. Так просто развестись с Россией и уйти из семьи
постсоветских стран у него вряд ли получится.
Сомнительная авантюра президента Украины Петра Порошенко
рушится на глазах. Так просто развестись с Россией и уйти из семьи
постсоветских стран у него вряд ли получится.
Несмотря на заявления Киева о выходе из Содружества независимых
государств (СНГ), которое состоит из бывших советских республик, в организации
не получали официальных запросов от украинской стороны. По словам постоянного
представителя России Андрея Шведова, в случае начала процедуры выхода
Незалежной из Содружество на это может уйти больше года.
Дипломат в комментарии "Известиям" отметил, что
для запуска официальной процедуры Киев должен подать соответствующий запрос в
руководство СНГ. Предусмотрена возможность выхода по ускоренной процедуру, но
для этого необходимо заручиться поддержкой всех стран-членов Содружества. Но
Украина при этом может просто прекратить участвовать в работе уставных органов
организации. Собственно, этим Киев сейчас и занимается.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству
страны инициировать процедуру выхода из Содружества. Организацию глава
Незалежной назвал "пережитком времени".
Кроме того, он внес на рассмотрение Верховной рады
законопроект о прекращении деятельности Большого договора о дружбе и
сотрудничестве с Россией. Эксперты скептически отнеслись к такому выпаду. Выход
из договоренностей нанесет больше вреда Киеву, нежели Москве, полагают
аналитики, ведь на соглашение ссылаются больше 400 договоров между двумя
странами.
Украина является одной из стран-основательниц СНГ, однако
Киев так и не ратифицировал Устав СНГ. В марте 2014 года, вскоре после
государственного переворота, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей
Парубий объявил о начале процесса выхода из организации.