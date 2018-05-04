Внешне Huawei P20 выделяется высоким экраном с аккуратной челкой сверху. Смартфон получил мощный процессор с модулем нейронных вычислений, поддерживающим функции искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Стоит также отметить обновленный дуэт камер с оптикой Leica, неплохую автономность, скоростную зарядку и свежую версию Android с фирменным лончером. В этом обзоре Huawei P20 разберемся с достоинствами и недостатками нового компактного флагмана китайской компании.

Внешне этот смартфон выделяется "высоким" экраном с аккуратной "челкой" сверху. Как и положено новому флагману, он получил мощный процессор с модулем нейронных вычислений, поддерживающим функции искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Стоит также отметить обновленный дуэт камер с оптикой Leica, неплохую автономность, скоростную зарядку и свежую версию операционной системы Android с фирменным лончером. В этом обзоре разберемся с достоинствами и недостатками нового компактного флагмана Huawei — P20.Третий крупнейший (после Samsung и Apple) производитель смартфонов в мире — китайская компания Huawei представила на мероприятии в Париже свои новые флагманские аппараты серии Р. Модели P20 и P20 Pro (их продажи в России начались в середине апреля) снабдили "поумневшими", благодаря функциям искусственного интеллекта (ИИ), камерами. Из нашего обзора фото-возможностей смартфона P20 Pro можно узнать, как устроена его камера и почему она обходит камеры в актуальных флагманских девайсах основных конкурентов. А вот у меньшего по размеру Р20 ресурсы для съемки несколько скромнее. Кроме того, он уступает P20 Pro по ряду таких параметров, как степень защиты корпуса, объем оперативной памяти, емкость встроенной батареи и т.п. Впрочем, все это положительно отразилось на его цене.Обзор Huawei P20: технические характеристикиМодель: EML-L29СОС: Android 8.1.0 (Oreo) с оболочкой EMUI 8.1Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор HiSilicon Kirin 970, (4 ядра ARM Cortex-A73, 2,36 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53, 1,8 ГГц), сопроцессор i7, модуль нейронных вычислений NPU (Neural Network Processing Unit), архитектура HiAIГрафическая подсистема: ARM Mali-G72 MP12Оперативная память: 4 ГБ (LPDDR4Х)Память для хранения данных: 128 ГБ (UFS 2.1)Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE, USB Type-C (USB 2.0, OTG) для заряда/синхронизации, NFCЭкран: емкостной, сенсорный, RGBW, диагональ 5.8 дюйма, разрешение 2244х1080 точек (18,7:9), яркость 770 нит, плотность пикселей на дюйм 428 ppiОсновная камера: матрицы — 12 МП (RGB, f/1.8) + 20 МП (B/W, f/1.6), предиктивный автофокус (фазовый, лазерный, контрастный, измерение глубины резкости), двойная двухтоновая вспышка, сверх замедленное видео 720p@960 fps, гибридный зум 2хФронтальная камера: матрица 24 МП, апертура f/2.0, фиксированный фокусСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), LTE Cat. 13 (до 400 Мбит/с)Режим работы SIM-карт: Dual SIM Dual Standby (DSDS)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSСенсоры: акселерометр, гироскоп, компас, магнитометр, барометр, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканерБатарея: несъемная, литий-полимерная, 3 400 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge (4,5 В/5 А)Особенности корпуса: пыле- и влагозащищенность (IP53)Цвета: черный, полночный синийГабариты: 149,1х70,8х7,65 ммВес: 165 граммОбзор Huawei P20: дизайн, эргономикаВ отличие от предшественника — Р10 (наш обзор здесь), остов Р20 представляет собой металлостеклянный "сэндвич".Очень красивый, но не очень практичный.Во-первых, корпус получился довольно скользким, что чревато его внезапным "побегом" из ладони. Во-вторых, стекло, дотошно собирая все отпечатки, быстро принимает неопрятный вид. Ну и, в-третьих, мелкие повреждения (царапины, сколы) могут сильно подпортить флагманский экстерьер.Подтверждением тому стали защитная пленка, изначально покрывающая всю лицевую поверхность смартфона, а также входящий в комплект силиконовый клип-кейс для задней панели. Кстати, до России доехали Р20 только в двух окрасах – черном и полночном синем. Так что скрыть их под чехлом будет не так обидно, как аппарат в более эффектной (градиентной) расцветке, когда, например, розовый переходит в золотистый, при этом, цвета переливаются при изменении угла зрения.Вообще говоря, дизайн корпуса с закругленной металлической рамкой и стеклянной задней панелью во многом напоминает iPhone X, как и форма выступа на задней панели, под которым скрывается тыловой фото-модуль.К заимствованным элементам относится также опциональная темная ниша в верхней части изображения на экране, где размещаются "разговорный" динамик, фронтальная камера и датчики. В iPhone X ее обычно называют "монобровью", а вот в Р20 она скорее похожа на небольшую аккуратную "челку", которая вдобавок оставляет куда больше места для значков на строке уведомлений. Кстати, совпадения в конструкции коснулись даже ширины и толщины корпусов. Так, для Р20 и iPhone X их значения составляют (70,8 мм против 70,9 мм) и (7,65 мм против 7,7 мм), соответственно. Компактность 5,8-дюймового P20 во многом обязана новой пропорции сторон экрана – 18,7:9.В отличие от старшей модели — P20 Pro, способной пережить даже непродолжительное (до получаса) погружение в воду, Р20 сможет лишь частично защититься от пыли (IP5X) и попадания на него брызг (IPX3).В районе сформированной по умолчанию "челки" нашли приют: круглая решетки "разговорного" динамика, объектив фронтальной камеры, светодиодный индикатор, а также датчики приближения и освещенности.Плашку под дисплеем занимает физическая кнопка со встроенным дактилоскопическим сканером, сенсорная поверхность которой позволяет использовать ее для системной навигации, заменив традиционную панель управления с пиктограммами "Назад", "Домой" и "Недавние приложения". Обо всех альтернативных способах навигации сказано чуть ниже.На правом ребре остались сильно отличающиеся по размерам качелька регулировки громкости и кнопка включения/блокировки с красной пометкой.Левое ребро занял закрытый слот с лотком на два места, предназначенных для модулей идентификации абонента формата nanoSIM (4FF).Разъем USB Type-C (с поддержкой интерфейса USB 2.0) оказался на нижнем торце в окружении декоративных решеток, за которыми кроются "мультимедийный" динамик и "разговорный" микрофон. В альтернативном режиме USB Type-C используется для подключения аудио-аксессуаров (наушники, гарнитура и т.п.) с соответствующим соединителем.На верхнем торце осталось только отверстие под дополнительный микрофон. Как уже ясно из сказанного выше, 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры в Р20 не предусмотрено.Объективы тылового фото-модуля расположили вертикально в верхней части задней панели ближе к левому краю. Чуть ниже нашлось место для двухтоновой светодиодной вспышки, а также датчиков цветовой температуры и лазерного (инфракрасного) автофокуса. Там же указаны основные параметры оптики Leica – Summilux-H 1:1.6/27 ASPH.Из надписи в нижней части задней панели, украшенной, к тому же, небольшим логотипом Huawei, можно узнать номер модели, название компании и страну производства.Смартфон Р20 вполне комфортно управляется одной рукой. Если же, не перехватывая в ладони аппарат, дотянуться до верхнего края 5,8-дюймового экрана все-таки не удается, следует воспользоваться опцией "Миниокно" в настройках раздела "Управление".Обзор Huawei P20: экранВ отличие от старшей модели, получившей AMOLED-дисплей, P20 оснастили 5,8-дюймовым RGBW-экраном типа FullView (пропорция сторон 18,7:9), на котором при разрешении FullHD+ (2244х1080 точек) обеспечивается плотность пикселей на дюйм в 428 ppi. Напомним, что на "правильной" RGBW-матрице к каждой RGB-ячейке добавляется четвертый субпиксель белого (W) цвета. Это позволяет обеспечить достаточную яркость при сниженном энергопотреблении, а, кроме того, улучшить цветопередачу и контрастность изображения, приблизив его к OLED-экранам. На презентации Р20 озвучили максимальную яркость дисплея — 770 нит, что, как выяснилось, на 23% больше, чем у iPhone X.Результаты программы AnTuTu Tester показали, что сенсорный емкостной экран сможет распознать до десяти одновременных нажатий. Уровень яркости предлагается регулировать вручную или воспользоваться опцией "Авто". С помощью цветового круга с двумя пресетами ("Тепло" и "Холодно") в настройках "Экрана" легко изменить цветовую температуру — сделать изображения на экране более теплыми или наоборот, холодными. Цветовую гамму поможет скорректировать одна из двух опций — "Яркие" (DCI-P3) или "Обычные" (sRGB).Изменить размеры элементов интерфейса (изображений и символов) можно в так называемом "режиме просмотра". В настройках легко поменять разрешение Full HD+ (2244x1080 точек) на более низкое – HD+ (1496x720 точек). При этом, выбор опции "Умное разрешение" положительно сказывается на энергосбережении. Режим защиты зрения, активируемый в том числе и по расписанию, призван снять усталость глаз. Интенсивность синего фильтра ("цветовая температура") регулируется самостоятельно.В настройках предусмотрено переключение между двумя стилями экрана – обычным и с отдельным меню приложений. В последнем случае не нужно размещать все значки программ на рабочих столах. Новая опция, называемая почему-то "Контроллер" и по умолчанию организующая "челку" (темную нишу) на изображении в верхней части экрана, позволяет также скрывать ("зачесывать") этот лихой "чубчик". А вот опция повышения чувствительности сенсорного слоя для работы в перчатках доступна в разделе "Управление". Отметим, что экран Р20, помимо закаленного стекла (производитель неизвестен), защищает еще и специальная пленка.Обзор Huawei P20: камерыКамеры в P20 и P20 Pro, действительно, выделяются на фоне других флагманских устройств. К тому же, на презентации Huawei сообщили, что камера P20 получила наивысшую оценку (после Р20 Pro, разумеется) по качеству фото и общему качеству камеры от аналитиков DxO Mark — 107 и 102 балла, соответственно.Новый смартфон может похвастаться обновленным камерным дуэтом, созданным в содружестве с компанией Leica Camera AG. Тыловой фото-модуль с 12-мегапиксельным цветным и 20-мегапиксельным монохромным (без цветных фильтров) сенсорами оснастили двумя объективами с асферичными линзами Summilux-H с одинаковым эквивалентным фокусным расстоянием (27 мм) и разной светосилой (f/1.6 и f/1.8). При этом, на сенсоре в 1/2.3 дюйма размер пикселя достигает 1,55 мкм (крупнее, чем у Galaxy S9+ или iPhone X), что позволяет камере улавливать больше света, не теряя деталей. Для повышения качества цветопередачи используется датчик цветовой температуры. О наведении на резкость заботится так называемый предиктивный 4D автофокус, в арсенале которого лазерный, фазовый и контрастный методы, а также измерение глубины резкости. Предсказуемость (предиктивность) заключается в прогнозировании направления движения объекта, что позволяет не выпускать его из фокуса. Максимальное разрешение цветных снимков составляет 3968х2976 точек (12 МП, 4:3), а черно-белой картинки (режим "Монохром", 20 МП, 4:3) – 5120х3840 точек.У фронтальной камеры на базе 24-мегапиксельного датчика оказался широкоугольный объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5632х4224 точки. В настройках предусматривается использование эффектов украшения и боке. Но это еще не все. Поддержка интеллектуальных функций дает простор для экспериментов с автопортретами, включая симуляцию студийного освещения.Фронтальный фото-модуль сохраняет видео в HD-разрешении (1280х720 точек)@30 fps. В свою очередь, для тылового дуэта камер частоту кадров для Full HD (1980х1080 точек) можно увеличить до 60 fps. Для записи видео в качестве 4K (3840х2160 точек)@30 fps предлагаются стандартный (H.264/AVC) и более продвинутый кодек (H.265/HEVC). В число дополнительных режимов включены интервальная ("Отрезок времени", 1280х720 точек), а также замедленная съемка ("Замедление", 1080р@120 fps, 720p@240 fps и 720p@960 fps). Заметим, что событие, произошедшее за четверть секунды и записанное с частотой кадров 960 fps, будет длиться 8 секунд (30 fps).В интерфейсе приложения "Камера" традиционно используется фирменный шрифт Leica. В нижней части видоискателя находятся пиктограммы основных режимов – "Диафрагма" (съемка с эмуляцией "широкой" диафрагмой до f/0.95), "Ночь", "Портрет", "Фото", "Видео", "Профи" и "Еще"(переход к дополнительным режимам), среди которых HDR, "Фильтр", "Сканер" и т.д. Разница в количестве мегапикселей у сенсоров используется для 2-кратного (так называемого гибридного) зума, масштабирующего изображение без потери качества. В сочетании с обычным цифровым зумом увеличение достигает 10х.Значки в верхней части видоискателя позволяют выбрать режим работы вспышки, перейти к контекстным настройкам, а также активировать опции "Эффект пленки" ("Обычная", "Яркая", "Блеклая") и "Живые фото" (короткие видео, позволяющие увидеть, что происходило в кадре до и после съемки). В режиме "Профи" предлагается самостоятельно настроить способ замера экспозиции, значение ISO, выдержку, ступень экспокоррекции, метод фокусировки и баланс белого. Снимки для пост-обработки в этом случае удобно сохранять в RAW (DNG) формате.Система распознавания сцен и объектов в реальном времени на базе ИИ автоматически устанавливает оптимальные съемочные параметры, включая цветопередачу, соответствующие объекту и условиям освещения. Теперь она обещает идентифицировать более 500 различных сценариев в 19 категориях, подбирая оптимальные параметры съемки для каждого кадра. Фирменная технология 6-осевой стабилизации изображения, называемая Huawei AIS (Artificial Intelligence Image Stabilization), также целиком возлагается на "процессорный разум", что помогает делать видеоклипы с частотой кадров 960 fps и неплохие фото в ночное время. Примеры снимков с дуэта тыловых камер можно посмотреть здесь.Обзор Huawei P20: звукНе очень приятной новостью стало отсутствие у Р20 стереодинамиков. Тем не менее, с помощью фирменного приложения "Музыка" можно воспроизводить треки высокого качества, например, из FLAC- или WAV-файлов. Как уже отмечалось, 3,5-мм аудио-коннектора на корпусе Р20 также, увы, не предусмотрено. Правда, в комплект входит нужный переходник и гарнитура с подключением по USB Type-C. Чтобы слушать музыку и одновременно подзаряжать батарею придется докупить специальный кабель (на AliExpress он обойдется примерно в 100 рублей).После включения объемного звучания с эффектом присутствия по технологии Dolby Atmos открывается доступ к опциям воспроизведения – "Умный", "Фильм" и "Музыка", при этом, для последнего режима можно воспользоваться встроенными пресетами и графическим эквалайзером. Напомним, что технология Dolby Atmos оперирует не с каналами, а с так называемыми аудио-объектами. Фирменный видеоплеер "Видео" поддерживает новый аудио-стандарт Dolby AC-4, битовый поток которого способен нести канальный звук, аудио-объекты или их комбинацию. На смартфоне предустановлен тестовый видеоклип Horizon.mp4 с кодированием звука по AC-4.Программа "Диктофон" сохраняет записи, которые можно помечать обычными и фото-тегами, в файлах формата M4A (2 канала: кодирование AAC-LC, 48 КГц, переменная разрядность).Стоит отметить, что в новых смартфонах серии Р компания Huawei совместно с Savitech реализовала новую концепцию беспроводной передачи высококачественного звука HWA (Hi-Res Wireless Audio). Для Bluetooth-устройств создали кодек LHDC (Low latency and High-Definition audio Codec), который, как утверждается, превосходит стандартный SBC по скорости передачи почти в три раза (900 кбит/с против 328 кбит/с). Напомним, что, например, для aptX и aptX HD (24 бита/96 КГц) подобные значения составляют 384 кбит/с и 576 кбит/с, соответственно. HWA уже поддержали известные бренды аудиотехники, в том числе Audio-Technik, HiFiMan, iRiver, Onkyo, Pioneer, Sennheiser, TEAC и т.д.Обзор Huawei P20: начинка, производительностьВ основе базовой начинки P20 — система на кристалле HiSilicon Kirin 970, дебютировавшая еще в Huawei Mate 10 Pro (наш обзор здесь). Процессор, включающий два квартета ядер (четыре ARM Cortex-A73, 2,4 ГГц, и четыре Cortex-A53, 1,8 ГГц), работает в тандеме с ускорителем графики, 12-ядерным ARM Mali-G72 MP12. При этом, ключевой особенностью Kirin 970 стал модуль нейронных вычислений (Neural Processing Unit, NPU), благодаря которому "шарики" искусственного интеллекта крутятся гораздо быстрее. Процессор поддерживает приложения с технологиями машинного обучения, способными, например, распознавать объекты при фотосъемке, переводить тексты на несколько языков в реальном времени без подключения к интернету, прогнозировать запросы пользователя, оптимизируя производительность в соответствии со сценариями использования смартфона и т.д.На своем борту Р20 несет 4 ГБ оперативной памяти. Ниже приводятся результаты основных тестов.Тестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Huawei P20. Результаты в бенчмарке 3DMarkВизуально оценить производительность смартфона помогут несколько предустановленных приложений от компании Gameloft, собранных в папке "Игры" (обычный стиль рабочего экрана).Из 128 ГБ установленной встроенной памяти (типа UFS 2.1) доступно около 111 ГБ. Расширить это хранилище картами памяти microSD невозможно из-за отсутствия соответствующего слота. Поддержка технологии USB-OTG позволяет подключать к аппарату флэшки.При одновременной установке двух модулей идентификации абонента в формате nanoSIM, они попеременно работают c одним радиоканалом в режиме DSDS (Dual SIM Dual Standby). Поддерживаются сети четвертого 4G поколения, включая полосы частот 1 800 МГц, 2 600 МГц и 800 МГц (b3, b7 и b20). Стандарт связи LTE Cat.13 (DL) позволяет в сетях 4G достигать скоростей до 400 Мбит/с. Набор беспроводных коммуникаций включает также 2-диапазонный Wi-Fi-модуль 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2 (BLE) и NFC.Помимо использования для платежного сервиса Android Pay, интерфейс NFC окажется полезным, например, для того, чтобы узнать баланс транспортной карты "Тройка".Для координации по сотовым и Wi-Fi сетям поможет режим A-GPS. Спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS используются для определения точного местоположения и навигации.Обзор Huawei P20: автономностьПо сравнению с предшественником – P10, емкость несъемного аккумулятора в P20 немного выросла и составила 3 400 мА*ч (против 3 200 мА*ч). Сертифицированное зарядное устройство Huawei SuperCharge (максимальная мощность 22,5 В*А) заполняет батарею наполовину менее чем за полчаса.Тестовая программа AnTuTu Tester показала результат в 8 070 баллов. По данным производителя, с "полным баком" Р20 обеспечит до 13 часов разговоров в 3G-сети, или до 16 часов веб-серфинга, или до 75 часов прослушивания музыки, или до 16 часов просмотра видео. При этом, воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 8,7% (тест в течение 7 часов).В настройках раздела "Батарея" можно самостоятельно выбрать подходящий режим энергосбережения (включая "Ультра"), управлять запуском приложений в фоновом режиме, а также воспользоваться советами по оптимизации энергопотребления и т.п.Обзор Huawei P20: особенности программного обеспеченияСмартфон P20 работает под управлением свежей версии операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой скрыт за фирменной оболочкой EMUI 8.1. Бросающихся в глаза отличий от лончера версии EMUI 8.0, который установлен, например, на Honor View 10 (наш обзор здесь), не заметно. Напомним, что в фирменной оболочке можно выбрать либо обычный стиль рабочего экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах), либо стиль с отдельным меню (экраном) приложений. Свайп одним пальцем от верхнего края экрана на панели уведомлений и быстрых настроек открывает ползунок регулировки яркости и только пять переключателей, а вот после свайпа двумя пальцами можно сразу увидеть содержимое этой панели полностью. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню доступа (если поддерживается) к часто используемым функциям.Для перехода к настройкам домашнего экрана надо сделать тап с удержанием, либо прямой щипок. После чего легко изменить сетку значков приложений, определиться с эффектом перехода между экранами, выбрать нужный виджет и т.д.Для системной навигации в настройках предлагается три варианта: обычная виртуальная панель, а также физическая и экранная навигационные кнопки. Очередность значков виртуальной панели ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения") легко изменить, а также дополнить их четвертым — для вызова панели уведомлений. Функции управления можно также возложить на емкостную площадку дактилоскопического сканера. При этом, обычное ее касание эквивалентно действию кнопки "Назад", касание с удержанием возвращает на рабочий экран, горизонтальный свайп по площадке (влево или вправо) вызывает "колоду" последних использованных приложений, а свайп вверх от правого нижнего края экрана вызывает поиск Google. Для экранной навигационной кнопки, которую можно скрывать, жесты управления такие же.В настройках предлагается активировать несколько движений, чтобы, например, отключать звук, снижать громкость звонка, отвечать на вызов и т.п. Кроме того, с помощью костяшек пальцев можно делать скриншоты, делить экран между двумя приложениями, быстро запускать нужную программу.Для записи скринкаста (HD-видео с экрана смартфона) нужно опять же положиться на костяшки пальцев, либо одновременно нажать кнопку питания и качельку регулировки громкости (на увеличение).Для быстрой разблокировки смартфона можно зарегистрировать свое лицо и/или до пяти отпечатков пальцев. Производитель напоминает, что подобная защита, хотя и удобна, но менее надежна, чем, например, традиционный PIN-код или графический ключ.Чтобы без подключения к интернету переводить в реальном времени речь и сканированные камерой тексты, предлагается воспользоваться приложением Microsoft Translator, которое базируется на возможностях процессора с модулем нейронных вычислений.Обзор Huawei P20: покупка, выводыУ новой флагманской модели от Huawei в первую очередь подкупают ее богатые фото-возможности. Хотя не следует забывать и об остальной, довольно продвинутой начинке этого смартфона, включая мощный процессор с модулем нейронных вычислений. Ведь благодаря именно ему, тыловой дуэт камер Leica с высокой светосилой и 24-МП фронтальная камера для селфи обрели продвинутые интеллектуальные функции. Вытянувшийся в модном тренде корпус Huawei Р20 оснастили "высоким" экраном с аккуратной небольшой "челкой". Среди прочих достоинств флагманского девайса стоит еще отметить сертифицированную быструю зарядку Huawei SuperCharge, интерфейс NFC, а также свежую версию ОС Android 8.1 с обновленным лончером EMUI 8.1.Можно лишь посетовать на то, что у младшей флагманской модели такая слабая влагозащита корпуса, к тому же, нет слота для карт памяти microSD, ну и, пожалуй, самое главное — отсутствует 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры.В крупных розничных сетях, на момент тестирования, за Huawei Р20 просили 44 990 рублей, при этом, 5,8-дюймовый Samsung Galaxy S9 с 64-гигабайтным хранилищем обошелся бы там же на 15 тысяч дороже (59 990 рублей). Как прямой соперник, конечно, не вариант. А вот за те же 44 990 рублей предлагали, например, OnePlus 5T. Перед Huawei Р20 этот известный "убийца флагманов" может похвастаться довольно мощным процессором Qualcomm Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти, да еще наличием 3,5-мм аудио-коннектора. Ведь преимущество 6-дюймового AMOLED-экрана (если не брать во внимание его экономное энергопотребление) для кого-то может показаться спорным. Несмотря на неплохие, в принципе, камеры, OnePlus 5T существенно уступает Huawei Р20 по фото-возможностям.Итоги обзора смартфона Huawei P20Плюсы:Мощный процессор с модулем нейронных вычислений"Высокий" экран с "челкой"Двойная камера Leica с высокой светосилой24-МП камера для селфиСертифицированная быстрая зарядка Huawei SuperChargeНаличие интерфейса NFCСвежая версия ОС Android 8.1 с обновленным лончером EMUI 8.1Минусы:Слабая влагозащита корпусаНет слота для карт памяти microSDОтсутствует 3,5-мм коннектор для аудио-гарнитуры