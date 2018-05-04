Аэропорт Толмачево принял самолет с кубком чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает пресс-служба аэропорта. Новосибирск стал вторым городом после Владивостока в маршруте тура кубка по России.

Аэропорт Толмачево принял самолет с кубком чемпионата мира по футболу FIFA 2018, сообщает пресс-служба аэропорта. Новосибирск стал вторым городом после Владивостока в маршруте тура кубка по России.Официальный Кубок начал свое путешествие в январе в Коломбо. За время эстафеты трофей ЧМ побывал на Пхукете, в Макао, Душанбе, Ереване, Тбилиси, Вене, Кельне, Осло.5 и 6 мая кубок будет выставлен на Михайловской набережной. 7 мая главный приз мирового первенства смогут увидеть игроки юношеской футбольной команды Бердск. 8 мая его привезут Екатеринбург. Конечной точкой тура станет Москва, куда он прибудет 3 июня.Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. 32 сборные сыграют в Москве (на двух стадионах: Лужники и Открытие Арена), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Сочи и Ростове-на-Дону.