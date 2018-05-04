Злоумышленник выхватил у женщины из рук деньги, выданные банкоматом и скрылся. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Савеловскому району задержали 40-летнего мужчину по подозрению в ограблении женщины с хищением 100 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции обратилась женщина с сообщением о грабеже. Потерпевшая рассказала, что снимала денежные средства в банкомате, расположенном в одном из банков столицы в Петровско-Разумовском проезде. В этот момент рядом стоящий мужчина выхватил из ее рук деньги, выданные банкоматом, после чего скрылся. Материальный ущерб превысил 100 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий из Калужской области.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции Северного округа проводят мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29