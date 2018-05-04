Злоумышленник знал, что женщины являются хозяйками торговых павильонов и следил за ними, надеясь завладеть выручкой. Мужчина ждал пока они уйдут с работы и по пути домой нападал...
Сотрудники Отдела уголовного розыска задержали 24-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении грабежа и покушении на грабеж.
В ОМВД России по району Ясенево обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что на Голубинской улице на неё напал неизвестный, повалил на землю, отнял сумку с личными вещами и скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного-розыска ОМВД России по району Ясенево на Новоясеневском проспекте задержан подозреваемый, 24-летний приезжий из ближнего зарубежья.
Полицейские установили причастность задержанного к еще одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности.
В одном из общежитий, расположенных на Новоясеневском проспекте, он напал на 40-летнюю женщину и попытался забрать у нее сумку. Но потерпевшая закричала и злоумышленник скрылся.
Установлено, что злоумышленник знал, что женщины являются хозяйками торговых павильонов и следил за ними, надеясь завладеть выручкой. Мужчина ждал пока они уйдут с работы и по пути домой нападал.
Отделением дознания ОМВД России по району Ясенево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 161 УК РФ «Грабеж».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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