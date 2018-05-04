Злоумышленники, находясь в вагоне метро, открыто похитили у потерпевшего мобильный телефон, после чего грубо вытолкнули его из вагона...

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали двоих приезжих молодых людей по подозрению в грабеже.В дежурную часть полиции обратился 24-летний молодой человек. По его словам, в вагоне электропоезда метро неизвестные молодые люди открыто похитили у него из рук мобильный телефон, после чего грубо вытолкнули из вагона.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 20-летний приезжие.По данному факту Следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18