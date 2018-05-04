За уничтожение объекта культурного наследия заплатит штраф. Собинский городской суд вынес обвинительный приговор Лакинскому чиновнику. Жилой дом 20 века разрушили по распоряжению заведующего отделом строительства и архитектуры администрации города Лакинска Сергея ЛепенкОва. А здание, как выяснилось, было памятником архитектуры регионального значения.

(г. Лакинск)За уничтожение объекта культурного наследия заплатит штраф. Собинский городской суд вынес обвинительный приговор Лакинскому чиновнику. Жилой дом 20 века разрушили по распоряжению заведующего отделом строительства и архитектуры администрации города Лакинска Сергея ЛепенкОва. А здание, как выяснилось, было памятником архитектуры регионального значения. В последние годы дом пришел в негодность и его признали аварийным. В результате, здание пошло под снос. По словам Сергея Лепенкова, он руководствовался бумагами, подписанными экс-главой Лакинска.Сергей Лепенков, подсудимый: Распоряжение было 2013 года бывшего главы. Дом был рухнувший, его признали аварийным, жителей расселили, и постановление было написано до марта 2017 года его снести. Вот пришёл срок исполнения- Вы не знали, что это объект культурного наследия?- Нет.А вот по информации следователей чиновник прекрасно знал о статусе этого здания. Сергею Лепенкову грозило до 2 лет тюрьмы. Но суд оставил его на свободе. По решению служителей Фемиды, чиновник оштрафован на 1 миллион рублей. Отстранять его от должности заведующего отделом архитектуры и строительства также не стали.